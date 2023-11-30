Постапокалиптический киберпанк Dark Light доберется до PS5 и PS4 в январе

Постапокалиптический киберпанк-платформер Dark Light выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4 30 января 2024 года, сообщил разработчик Mirari & Co.

После апокалипсиса мир окутан непроглядной тьмой, и это царство теперь является домом для существ, рожденных из Темной Пустоты. Вам, как последнему из Темных Охотников, элитному отряду человеческих воинов, поручена непростая задача: спасти человечество от надвигающейся гибели. Исследуйте неизведанное, улучшайте свои способности с помощью киберпрограмм и сразитесь со сверхъестественными существами, чтобы запечатать Темную Пустоту и положить конец вечной тьме.

Вдогонку к анонсу разработчики выпустили свежий трейлер игры.