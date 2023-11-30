на главную
об игре
Dark Light 08.05.2020
7.7 19 оценок

Постапокалиптический киберпанк Dark Light доберется до PS5 и PS4 в январе

ltdx
Новости

Постапокалиптический киберпанк-платформер Dark Light выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4 30 января 2024 года, сообщил разработчик Mirari & Co.

После апокалипсиса мир окутан непроглядной тьмой, и это царство теперь является домом для существ, рожденных из Темной Пустоты. Вам, как последнему из Темных Охотников, элитному отряду человеческих воинов, поручена непростая задача: спасти человечество от надвигающейся гибели. Исследуйте неизведанное, улучшайте свои способности с помощью киберпрограмм и сразитесь со сверхъестественными существами, чтобы запечатать Темную Пустоту и положить конец вечной тьме.

Вдогонку к анонсу разработчики выпустили свежий трейлер игры.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
dangerous_beast

Ниче так! Олдскульно и ценник всего в 600р на пк.
Как то я ее пропустил...

2
Alex40001

каким образом это киберпанк?

1
luVol

Киберпанк с драконами.

1