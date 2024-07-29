Скончался хранитель серии The Dark Pictures Тони Панкхерст

Разработчики Supermassive Games выразили соболезнования в связи с кончиной Тони Панкхерста, актёра, который стал известен благодаря своему роли Хранителя (Куратора) в серии игр The Dark Pictures. Этот загадочный персонаж вносил элемент интерактивности, общаясь с игроками и направляя их в процессе прохождения. Красивый и харизматичный, Хранитель стал важной частью хоррор-антологии, создавая атмосферу напряжения и предвосхищая события.

Сообщение о смерти Панкхерста стало известным только спустя время — он ушёл из жизни 9 мая в возрасте 67 лет. Семья актёра поделилась этой печальной новостью, которая затронула многих поклонников игр. В Твиттере разработчики отметили, что им было приятно работать с Панкхерстом, который привнёс уникальность в игру. Его вклад в проект и влияние на образы, вызывающие страх и напряжение, останутся в памяти не только разработчиков, но и преданных фанов хоррор-жанра.