Скончался хранитель серии The Dark Pictures Тони Панкхерст

Разработчики Supermassive Games выразили соболезнования в связи с кончиной Тони Панкхерста, актёра, который стал известен благодаря своему роли Хранителя (Куратора) в серии игр The Dark Pictures. Этот загадочный персонаж вносил элемент интерактивности, общаясь с игроками и направляя их в процессе прохождения. Красивый и харизматичный, Хранитель стал важной частью хоррор-антологии, создавая атмосферу напряжения и предвосхищая события.
Сообщение о смерти Панкхерста стало известным только спустя время — он ушёл из жизни 9 мая в возрасте 67 лет. Семья актёра поделилась этой печальной новостью, которая затронула многих поклонников игр. В Твиттере разработчики отметили, что им было приятно работать с Панкхерстом, который привнёс уникальность в игру. Его вклад в проект и влияние на образы, вызывающие страх и напряжение, останутся в памяти не только разработчиков, но и преданных фанов хоррор-жанра.
Это единственный персонаж, который мне запомнился в данной серии игр.
Ну справедливости ради это единственный персонаж который есть во всех частях)
Автор, год не тот.
Жаль, отличный персонаж был. Хотя я почему-то думал, что хранителя играл Роберт Патрик...
Ну да, похож немного. Может им и заменят.
ну моделька если что есть, осталось только у родственников взять согласие, и пилить дальше только может с другим голосом, или вообще Нейросетке скармить голос и будет тоже самое
Озвучивал Хранителя вообще другой актёр - Пип Торренс ( лысый из " Проповедника " ) !
Покойся с миром.(
Обожал этого мужика в игре, харизма так и перла! Покойся с миром.
ДА, гадалка=ведьма из THE QUARRY с него была скопирована)))