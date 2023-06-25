Dark Souls на Unreal Engine 5? Дизайнер воссоздал костер в Храме Огня ©

Увидев захватывающий ремейк Анор Лондон на Unreal Engine 5, давайте взглянем на последний проект, созданный Адамом Плечатым: цифровой художник воспользовался мощными инструментами разработки, интегрированными в редактор графического движка Epic, чтобы воссоздать один из самых знаковых сеттингов Dark Souls.

Дизайнер объясняет, что он воспользовался преимуществами инструментов моделирования ландшафта, интегрированных в Unreal Engine 5, и использовал гиперреалистичные полигональные модели, воссозданные в фотограмметрии с помощью Megascan, чтобы затем применить текстуры 1K, эффекты частиц, источники освещения и, конечно же, принцип модели персонажа. .Следовательно, это «статическая» сцена, которая не будет использоваться для придания формы интерактивным опытам, правильно называемым модами, полными преобразованиями или ремейками, созданными фанатами.