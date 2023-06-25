Dark Souls 04.10.2011
8.8 2 626 оценок

Dark Souls на Unreal Engine 5? Дизайнер воссоздал костер в Храме Огня

©
monk70
Новости

Увидев захватывающий ремейк Анор Лондон на Unreal Engine 5, давайте взглянем на последний проект, созданный Адамом Плечатым: цифровой художник воспользовался мощными инструментами разработки, интегрированными в редактор графического движка Epic, чтобы воссоздать один из самых знаковых сеттингов Dark Souls.

Дизайнер объясняет, что он воспользовался преимуществами инструментов моделирования ландшафта, интегрированных в Unreal Engine 5, и использовал гиперреалистичные полигональные модели, воссозданные в фотограмметрии с помощью Megascan, чтобы затем применить текстуры 1K, эффекты частиц, источники освещения и, конечно же, принцип модели персонажа. .Следовательно, это «статическая» сцена, которая не будет использоваться для придания формы интерактивным опытам, правильно называемым модами, полными преобразованиями или ремейками, созданными фанатами.

-4
1
Dark Souls
04.10.2011
Комментарии: 1
Ваш комментарий
0ncnjqybr

А нафига? Ремастер и сейчас выглядит отлично.

-1