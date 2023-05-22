Dark Souls Remastered получила новый масштабный мод со множеством изменений ©

Моддер KingBoreHaha выпустил масштабный мод для Dark Souls Remastered под названием Shadow of the Eclipse. Этот мод направлен на полировку грубых частей игры и содержит десятки тысяч изменений.

По словам моддера, Shadow of the Eclipse превращает ковенанты в уникальные однопользовательские игры. Кроме того, он настраивает оружие, вражеский ИИ, наборы приемов, карты, статистику, квесты и почти все остальные аспекты игры.

Одним словом, это крутой геймплейный мод для всех, кто уже прошел игру. Используя его, вы можете полностью изменить способ игры в эту классическую Souls-игру.

Скачать мод для обеих версий игры, включая ремастер, можно прямо с нашего раздела на сайте PlayGround.ru, где доступна загрузка через торрент на максимальной скорости.