From Software отключит серверы Dark Souls 2 для старых консолей

From Software объявила о скором отключении серверов Dark Souls 2 и Armored Core: Verdict Day на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Онлайн-компоненты перестанут работать 31 марта 2024 года, однако игры будут доступны в офлайн-режиме.

Конкретные причины не уточняются. Мультиплеер продолжит работу в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Dark Souls 2 вышла в 2014 году и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. В 2015 году вышло переиздание Dark Souls 2 — Scholar of the First Sin, которое доступно на PS4 и Xbox One.