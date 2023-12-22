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Dark Souls 2 11.03.2014
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 4 250 оценок

From Software отключит серверы Dark Souls 2 для старых консолей

Simple Jack
Новости

From Software объявила о скором отключении серверов Dark Souls 2 и Armored Core: Verdict Day на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Онлайн-компоненты перестанут работать 31 марта 2024 года, однако игры будут доступны в офлайн-режиме.

Конкретные причины не уточняются. Мультиплеер продолжит работу в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Dark Souls 2 вышла в 2014 году и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. В 2015 году вышло переиздание Dark Souls 2 — Scholar of the First Sin, которое доступно на PS4 и Xbox One.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Там в DS2 онлайн живой хоть? Заходил туда пару лет назад, все пусто.

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Lvinomord

Фу...вы так не пугайте - у меня аж сердце чпокнуло...

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