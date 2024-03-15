Демоверсия Dark Souls: Archthrones, долгожданного мода для Dark Souls 3, стала доступна для скачивания

Выпущена демо-версия долгожданного мода-приквела Dark Souls 3 — Dark Souls: Archthrones. Archthrones — это пересказ вселенной Dark Souls и комплексный игровой мод для Dark Souls 3. Мод имеет собственную историю, основанную на глубочайших тайнах мифов Dark Souls.

Как и во всех основных модах, в Dark Souls Archthrones представлены новые враги, боссы, броня, оружие и заклинания. Фанаты Demon’s Souls также будут рады узнать, что структура уровней Archthrones была вдохновлена ею. Мало того, мод обещает предложить богатые квестовые линии NPC.

Игроки вновь переживут некоторые из самых запоминающихся моментов всей трилогии в одном моде, с новыми интерпретациями знаковых персонажей и некоторыми интерпретациями, которые вы видели только в описаниях предметов. Archthrones также предлагает систему нелинейного развития. Игроки могут исследовать каждый трон в своем темпе и в желаемом порядке.

Вы можете загрузить демо-версию Dark Souls: Archthrones по этой ссылке.