Мод Dark Souls 3 добавляет динамические тени практически к каждому объекту ©

Моддер fromsoftserve, автор мода Scholar of the Second Sin Visual Overhaul Mod для Dark Souls 2, выпустил новый мод для Dark Souls 3. Dark Souls 3 Visual Overhaul добавляет динамические тени практически к каждому объекту.

Если говорить более подробно, этот мод удаляет ненужные точечные источники света, не основанные на фактическом источнике света. Кроме того, он добавляет тень к некоторым факелам/источникам света и улучшает отражение воды в игре. И, как уже было сказано, мод добавляет тени практически к каждому объекту в игре (траве, камням, зданиям и т. д.).

Этот мод может значительно улучшить графику Dark Souls 3, и настоятельно рекомендуется скачать его бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также можете найти несколько скриншотов, а также видео геймплея для него. Это даст вам представление о том, что вы можете ожидать от этого нового графического мода Dark Souls 3.

Также стоит отметить, что похожий мод появился и для Elden Ring. Этот мод, созданный моддером chainfailure, заставляет все источники света отбрасывать динамические тени.