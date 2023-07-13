Мод для Elden Ring заставляет все источники света отбрасывать динамические тени ©

Моддер chainfailure выпустил обязательный мод для Elden Ring. Этот мод заставляет все источники света отбрасывать динамические тени и может преобразовывать некоторые внутренние помещения, такие как пещеры и подземелья.

Хотя моддер не поделился видео, он предоставил сравнительный скриншот, который вы можете найти ниже. Скриншот модифицированной версии находится слева, а скриншот ванильной - справа.

Как вы можете ясно видеть, факел теперь может отбрасывать динамические тени. Тени с трассировкой лучей в самой игре не могут решить эту проблему. Так что нет, вы не можете получить динамические тени от всех источников света, просто включив функции трассировки лучей в игре.

Что еще интересно, так это то, что моддер смог заставить этот мод работать с Dark Souls 3. Таким образом, вы можете поэкспериментировать, закинув файл в папку Dark Souls 3. Просто имейте в виду, что с ним могут быть некоторые визуальные ошибки и сбои.

Вы можете скачать этот мод Elden Ring Dynamic Shadows бесплатно прямо с нашего сайта. Обратите внимание, что этот мод работает только с последней версией Steam, версией 1.09.1. Если по какой-то причине вы используете более старую версию, вы не сможете его использовать.