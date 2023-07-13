Мод для Elden Ring заставляет все источники света отбрасывать динамические тени

Моддер chainfailure выпустил обязательный мод для Elden Ring. Этот мод заставляет все источники света отбрасывать динамические тени и может преобразовывать некоторые внутренние помещения, такие как пещеры и подземелья.
Хотя моддер не поделился видео, он предоставил сравнительный скриншот, который вы можете найти ниже. Скриншот модифицированной версии находится слева, а скриншот ванильной - справа.
Как вы можете ясно видеть, факел теперь может отбрасывать динамические тени. Тени с трассировкой лучей в самой игре не могут решить эту проблему. Так что нет, вы не можете получить динамические тени от всех источников света, просто включив функции трассировки лучей в игре.
Что еще интересно, так это то, что моддер смог заставить этот мод работать с Dark Souls 3. Таким образом, вы можете поэкспериментировать, закинув файл в папку Dark Souls 3. Просто имейте в виду, что с ним могут быть некоторые визуальные ошибки и сбои.
Вы можете скачать этот мод Elden Ring Dynamic Shadows бесплатно прямо с нашего сайта. Обратите внимание, что этот мод работает только с последней версией Steam, версией 1.09.1. Если по какой-то причине вы используете более старую версию, вы не сможете его использовать.
Разработчики всеми силами пытаются поднять оптимизацию игры, что бы она не лагала на некоторых моментах и комплектующих.
Тем временем горемододелы: ЫЫ я добавил то что убрали ЫЫ, жаль у вас теперь игра будет лагать, но зато смотрите ТЕНННИИ.
Разницы по скрину не видно, вроде и так там норм тени.
банально по сторонам глянь
Ничего, что справа на скрине теней от объектов в принципе нет?