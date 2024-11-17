Инсайдер Ник Бейкер (Shpeshal_Nick) в подкасте XboxEra рассказал, что японская студия FromSoftware разрабатывает ремастер Dark Souls 3. Официально разработчики эту информацию пока не подтвердили.
Ранее FromSoftware выпустила переиздания первых двух частей Dark Souls. Игры выпустили на ПК, а также консолях PS4 и Xbox One. В комплекте также прилагаются все вышедшие для ролевых экшенов дополнения.
Dark Souls 3 вышла в апреле 2016 года на ПК, PS4 и Xbox One. На PS5 и Xbox Series X|S игра работает по обратной совместимости, а на платформе Microsoft поддерживает 60 FPS по программе FPS Boost.
Действие игры происходит в Лотрике, на стыке владений повелителей пепла. Главному герою нужно вернуть их на свои троны, чтобы впитать их силу и определить роль Огня в будущем всего мира.
После релиза для триквела Dark Souls выпустили два дополнения: Ashes of Ariandel и The Ringed City.
Слух: FromSoftware готовит ремастер Dark Souls 3
Инсайдер Ник Бейкер (Shpeshal_Nick) в подкасте XboxEra рассказал, что японская студия FromSoftware разрабатывает ремастер Dark Souls 3. Официально разработчики эту информацию пока не подтвердили.
Жесть, уже почти 10 лет прошло.
Ты очень сильно округлил
Совершенно не вижу никакого смысла делать на трёшку ремастер....ааа понял - теперь вижу)
Практика Сони заразна
Так это повсеместно, одни ремастеры. Лучше бы новых поболее делали. Был бы выбор и разнообразие.
Если это будет такой же ремастер как у первой части. то нет спасибо. лучше бы бладборн или демон соулс перенесли.
знаешь, а демоны то на плоечке хороши, ой хороши!
А плэйрум и астробот уммм, ням-ням-ням!
Если там будет графика как в демон Соулз , то я ЗА , перепройду еще раз. Но если это такой ленивый ремастер как первая часть , то бред.
Ртх добавят и псср.
Ремейк не они делали. А как графику в их демоне, можно не надо)
как скайрим.если игра хорошая,почему бы не продать ещё раз.третий соус и так выглядит не плохо
Комедия...
Игорь тонет, но зато есть обновленные старые игры и консоли. Через несколько лет можно и ремейк на какую-нибудь PS7.
Смысл в таких ремастерах, совсем еще не старых игр? Пусть лучше ER-2 делают
не думаю что это правда. третьи души сравнительно хороши графикой. им явно лучше сделать нормальный ремастер первых душ с нормальной графикой. ибо то что они сделали в прошлый раз это и близко не ремастер.
Графикой)) у фромов нет ниодной игры с графикой)
Если это не графика , тогда что это?
или для тебя графика мыльцо киношное с консольки или 8к текстуры?
Ничего если уж так говорить. Если у акцент на консоли то да уровня начала пс4
лучше не надо. не умеют они красиво делать ремастеры
Вообще то 1я часть получилась шикарной
Зачем, если там графика не хуже Elden Ring?
Ещё раз продать.