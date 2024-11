Слух: FromSoftware готовит ремастер Dark Souls 3

Инсайдер Ник Бейкер (Shpeshal_Nick) в подкасте XboxEra рассказал, что японская студия FromSoftware разрабатывает ремастер Dark Souls 3. Официально разработчики эту информацию пока не подтвердили.



Ранее FromSoftware выпустила переиздания первых двух частей Dark Souls. Игры выпустили на ПК, а также консолях PS4 и Xbox One. В комплекте также прилагаются все вышедшие для ролевых экшенов дополнения.



Dark Souls 3 вышла в апреле 2016 года на ПК, PS4 и Xbox One. На PS5 и Xbox Series X|S игра работает по обратной совместимости, а на платформе Microsoft поддерживает 60 FPS по программе FPS Boost.



Действие игры происходит в Лотрике, на стыке владений повелителей пепла. Главному герою нужно вернуть их на свои троны, чтобы впитать их силу и определить роль Огня в будущем всего мира.



После релиза для триквела Dark Souls выпустили два дополнения: Ashes of Ariandel и The Ringed City.