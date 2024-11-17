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Dark Souls 3 12.04.2016
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
8.9 4 327 оценок

Слух: FromSoftware готовит ремастер Dark Souls 3

Simple Jack
Новости

Инсайдер Ник Бейкер (Shpeshal_Nick) в подкасте XboxEra рассказал, что японская студия FromSoftware разрабатывает ремастер Dark Souls 3. Официально разработчики эту информацию пока не подтвердили.

Ранее FromSoftware выпустила переиздания первых двух частей Dark Souls. Игры выпустили на ПК, а также консолях PS4 и Xbox One. В комплекте также прилагаются все вышедшие для ролевых экшенов дополнения.

Dark Souls 3 вышла в апреле 2016 года на ПК, PS4 и Xbox One. На PS5 и Xbox Series X|S игра работает по обратной совместимости, а на платформе Microsoft поддерживает 60 FPS по программе FPS Boost.

Действие игры происходит в Лотрике, на стыке владений повелителей пепла. Главному герою нужно вернуть их на свои троны, чтобы впитать их силу и определить роль Огня в будущем всего мира.

После релиза для триквела Dark Souls выпустили два дополнения: Ashes of Ariandel и The Ringed City.

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-4
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
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Жесть, уже почти 10 лет прошло.

4
YouAreAllOrdinaryRoosters
9
agula98
уже почти 10 лет прошло

Ты очень сильно округлил

1
Lvinomord

Совершенно не вижу никакого смысла делать на трёшку ремастер....ааа понял - теперь вижу)

3
Kamishini1993

Практика Сони заразна

2
Trofikus

Так это повсеместно, одни ремастеры. Лучше бы новых поболее делали. Был бы выбор и разнообразие.

0
muxamor2011

Если это будет такой же ремастер как у первой части. то нет спасибо. лучше бы бладборн или демон соулс перенесли.

1
DirectX20

знаешь, а демоны то на плоечке хороши, ой хороши!

А плэйрум и астробот уммм, ням-ням-ням!

-7
StrelitziaReg

Если там будет графика как в демон Соулз , то я ЗА , перепройду еще раз. Но если это такой ленивый ремастер как первая часть , то бред.

1
hpi

Ртх добавят и псср.

0
-zotik-

Ремейк не они делали. А как графику в их демоне, можно не надо)

0
Нейтан Дрейк
0
ДаДжи

как скайрим.если игра хорошая,почему бы не продать ещё раз.третий соус и так выглядит не плохо

-1
YouAreAllOrdinaryRoosters

Комедия...

-1
Costollom

Игорь тонет, но зато есть обновленные старые игры и консоли. Через несколько лет можно и ремейк на какую-нибудь PS7.

-1
AndralStormborn

Смысл в таких ремастерах, совсем еще не старых игр? Пусть лучше ER-2 делают

-1
Megido

не думаю что это правда. третьи души сравнительно хороши графикой. им явно лучше сделать нормальный ремастер первых душ с нормальной графикой. ибо то что они сделали в прошлый раз это и близко не ремастер.

-2
-zotik-

Графикой)) у фромов нет ниодной игры с графикой)

-2
StrelitziaReg -zotik-

Если это не графика , тогда что это?

или для тебя графика мыльцо киношное с консольки или 8к текстуры?

-2
-zotik- StrelitziaReg

Ничего если уж так говорить. Если у акцент на консоли то да уровня начала пс4

-2
Legioner999

лучше не надо. не умеют они красиво делать ремастеры

-2
-zotik-

Вообще то 1я часть получилась шикарной

3
Алан Битаров

Зачем, если там графика не хуже Elden Ring?

-3
Costollom

Ещё раз продать.

1