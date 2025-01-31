Не стало Уэйна Джуна, знаменитого рассказчика из Darkest Dungeon

Тридцатого января ушел из жизни Уэйн Джун (Wayne June), известный актер озвучки, рассказчик и комментатор игрового процесса в серии Darkest Dungeon, которого в игре знали как «Рассказчик» и «Предок».

О смерти Джуна сообщил реативный директор Darkest Dungeon Крис Бурасса, назвав его «предком, ученым, художником и другом»

Мы в Red Hook с болью в сердце сообщаем о смерти нашего любимого актера озвучки Уэйна Джуна.



Двенадцать лет назад мы с Тайлером [соучредителем Red Hook Тайлером Сигманом] обратились к Уэйну, скромно попросив его озвучить трейлер нашей инди-игры, - написал Бурасса. Это было невероятное и плодотворное сотрудничество, начиная с тех волшебных моментов, когда мы впервые сопоставили его чтение с видеорядом. Его уникальный баритон и мастерская манера речи вывели проект на новый уровень, сделав голос Дзюна неотъемлемой частью атмосферы игры. Он был непревзойденным профессионалом, а его любовь к своему ремеслу вдохновляла. Его неподражаемая работа вплетена в саму ткань нашей индустрии и не может быть забыта.

Как рассказал Бурасса в интервью порталу PC Gamer, впервые он познакомился с творчеством Джуна благодаря его чтению аудиокниг Г. П. Лавкрафта, которые он регулярно слушал в годы, предшествовавшие основанию Red Hook. Однажды он написал Джуну письмо, чтобы выразить ему свое восхищение, и в ответ Джун прочитал Эдгара Аллена По.

Голос Джуна стал визитной карточкой Darkest Dungeon, и никто не сомневался, что он вернется в Darkest Dungeon 2. В интервью 2020 года Сигман и Бурасса заявили, что, хотя структура повествования в сиквеле изменилась, «Предок - это часть идентичности Darkest Dungeon».

Причина смерти не сообщается.