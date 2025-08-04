Darksiders 4 предложит онлайн и офлайн кооператив

В конце прошлой недели THQ Nordic и Gunfire Games анонсировали экшен Darksiders 4. Тогда был представлен первый тизер и информация о том, что на этот раз можно будет играть за всех четырех всадников апокалипсиса. Однако разработчики не рассказали одну существенную деталь, которая появилась в магазине Steam.

Как говорится в описании, в игре будет поддерживаться онлайн-кооператив для четырех игроков и оффлайн-кооператив с разделенным экраном для двух игроков. Поскольку в игре присутствуют все четыре всадника, кооператив вполне логичен, к тому же у разработчиков из Gunfire Games есть опыт работы с кооперативными играми благодаря Remnant: From the Ashes и Remnant 2.

Правда, как кооператив впишется в серию Darksiders, пока неизвестно. Раньше это были приключенческие игры в стиле ранних частей серии God of War.

Darksiders 4 находится в разработке и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.