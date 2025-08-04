Darksiders 4 предложит онлайн и офлайн кооператив

В конце прошлой недели THQ Nordic и Gunfire Games анонсировали экшен Darksiders 4. Тогда был представлен первый тизер и информация о том, что на этот раз можно будет играть за всех четырех всадников апокалипсиса. Однако разработчики не рассказали одну существенную деталь, которая появилась в магазине Steam.
Как говорится в описании, в игре будет поддерживаться онлайн-кооператив для четырех игроков и оффлайн-кооператив с разделенным экраном для двух игроков. Поскольку в игре присутствуют все четыре всадника, кооператив вполне логичен, к тому же у разработчиков из Gunfire Games есть опыт работы с кооперативными играми благодаря Remnant: From the Ashes и Remnant 2.
Правда, как кооператив впишется в серию Darksiders, пока неизвестно. Раньше это были приключенческие игры в стиле ранних частей серии God of War.
Darksiders 4 находится в разработке и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.
Совсем серию хотят угробить идиоты!
мда походу еще одну игру хотят укокошить!зачем сингл игры делать коп?создайте новое совсем и делайте ком не коп режимы!но нет же возьмем хорошую игру (1,2 части вполне играбельные)и сделаем гуано с сильными и независимыми и прочими .... а потом будет выть игрок не тот пошел итд!
А чем плохо иметь кооператив в сингле? Тот же Gears of War разве плохо играется в соло из-за наличия кооператива? Нет, играется одинаково шикарно. К тому же всегда приятно иметь возможность сыграть в любимый сингл вместе с другом в кооперативе. Это аксиома.
А почему нет? Минусов никаких. Одни плюсы по факту. Точка.
Убили серию. Это еще хуже прошлого отсосалика.
как в новом паинкиллер?(
Что то у меня закрадывается подозрение что это будет не каноничный дарксайжерс в виде экшн метроидвании а лихой топ даун экшен в стиле генезиса. // Олег Родимин
Зашёл на страничку игры в стиме, добавил в желаемое, где там автор про один онлайн кооператив увидел, лишь бы новость состряпать ради бонусов, минус тебе за это сухогруз, написано что будет взаимодействие по сети, а так же можно будет пройти одному, играя четыремя персонажами сразу, можно будет переключаться походу, между персами. 😉
Главное чтоб сингл предложили. На остальное мне пофиг.
Звучит очень хорошо в коопе было бы круто поиграть с друзьями за всадников, всех 4-х.
Всякое в жизни видел, но онлайн и офлайн кооператив ещё не доводилось😄