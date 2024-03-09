Физическое издание Dave The Diver для Switch выйдет 30 мая

Arc System Works выпустит физическое издание Dave The Diver под названием Dave The Diver Anniversary Edition для Switch 30 мая по всему миру по цене 39,99 долларов, сообщила компания. Предварительные заказы уже доступны в розничных магазинах.
По мере того, как игроки погружаются еще глубже в этот водный мир, они могут узнать знакомый вид: вечерний суши-бар приветствует клиентов, играющих в образы любимых фанатами персонажей Guilty Gear: Strive. Это уникальное предложение, эксклюзивное для Nintendo Switch, позволяет игрокам участвовать в окраске лодки Guilty Gear: Strive и ритм-игре «The Disaster Of Passion». Кроме того, игроки смогут насладиться цифровым артбуком, в котором представлены запоминающиеся пиксельные персонажи и локации Dave The Diver. Эти эксклюзивные функции доступны только в физическом пакете.
Dave The Diver доступна в цифровом формате для Switch и ПК в Steam, а в апреле выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4.