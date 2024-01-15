Ветераны CDPR из Rebel Wolves официально анонсировали мрачную ролевую игру Dawnwalker

Новая студия-разработчик Rebel Wolves официально подтвердила в своем Twitter, что ее первая игра называется Dawnwalker.

Вместе с анонсом Rebel Wolves также представила новый арт, на котором изображен мечник, выпрыгивающий из тени.

Обычно мы не комментируем слухи — но не в этот раз. Да, мы действительно работаем над Dawnwalker!

В состав Rebel Wolves входят многие ветераны CD Projekt Red, а на прошлой неделе креативным директором был назначен Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).

Подробностей о Dawnwalker очень мало, и сегодняшний анонс не подтверждает ничего, кроме названия.

Разработчики признаются, что обычно "не комментируют слухи", так что поклонникам не стоит ожидать внезапного усиления маркетинга.

Пользователь Twitter Kurakasis собрал некоторые исследования о Dawnwalker в декабре 2023 года с дополнительной информацией.

По слухам, Dawnwalker должна быть темной фэнтезийной ролевой игрой с открытым миром.

На прошлой неделе Томашкевич официально заявил, что новая игра "позволит разнообразить выбор и даст простор для экспериментов при повторном прохождении".

Они также упомянули, что команда стремится "создать мир, который вы захотите исследовать и глубоко погрузиться в него". Это говорит о том, что игра, скорее всего, будет сюжетно-ориентированной.

Новая иллюстрация к обоям подтверждает некоторые предыдущие подробности и слухи о Dawnwalker. Черно-красный дизайн наводит на размышления и намекает на сверхъестественные способности. У фигуры на обоях, похоже, когтистые руки. Наряду с недавно подтвержденным названием, это может означать, что игрокам предстоит взять на себя роль вампира. Одежда персонажа также выглядит немного старше, а в руках он держит меч, так что сюжет также может быть историческим.