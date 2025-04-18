На PS5 стартовала предзагрузка ремастера Days Gone

Days Gone Remastered стала доступна для предварительной загрузки на PlayStation 5, и, как следствие, был раскрыт размер загрузки игры. Приключенческая игра займет 35,531 ГБ на консоли от Sony. Тем не менее, тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, по-прежнему рекомендуется освободить место заранее. Само собой разумеется, что на платформах Sony Interactive Entertainment текущего поколения доступны возможности расширения памяти для тех, кому они нужны.

Предварительная загрузка Days Gone Remastered будет поставляться с последним обновлением, т. е. версией 01.000.000, предустановленной для всех, кто предварительно заказал цифровую копию игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 25 апреля 2025 года. Между тем, тем, кто приобрел игру на диске, скорее всего, потребуется загрузить обновление. Размер версии Days Gone Remastered для PS5 (35,531 ГБ) примерно на 10 ГБ меньше, чем у версии для PS4 (46 ГБ). Вероятно, это связано с улучшенным сжатием данных и управлением файлами на консоли текущего поколения Sony.