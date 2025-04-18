На PS5 стартовала предзагрузка ремастера Days Gone

Days Gone Remastered стала доступна для предварительной загрузки на PlayStation 5, и, как следствие, был раскрыт размер загрузки игры. Приключенческая игра займет 35,531 ГБ на консоли от Sony. Тем не менее, тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, по-прежнему рекомендуется освободить место заранее. Само собой разумеется, что на платформах Sony Interactive Entertainment текущего поколения доступны возможности расширения памяти для тех, кому они нужны.
Предварительная загрузка Days Gone Remastered будет поставляться с последним обновлением, т. е. версией 01.000.000, предустановленной для всех, кто предварительно заказал цифровую копию игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 25 апреля 2025 года. Между тем, тем, кто приобрел игру на диске, скорее всего, потребуется загрузить обновление. Размер версии Days Gone Remastered для PS5 (35,531 ГБ) примерно на 10 ГБ меньше, чем у версии для PS4 (46 ГБ). Вероятно, это связано с улучшенным сжатием данных и управлением файлами на консоли текущего поколения Sony.
Такой ремастер, что аж он не нужен. По показанному геймплею в игру налили мыла
Эта игра и есть мыло
Ты на четверке то играл? Игра самая графонистая в плане отсутствия мыла на четвертой плойки. Только дед Стрейдинг лучше, но там кроме травы и гор ничего нет
Могли бы прикрутить трассировку лучей как в GTA 5 Enhanced, вот это был бы ремастер. Сонька вобще обленилась
согласен.
там UE4 в основе, если прикрутить к нему дрочировку бичей у тебя там статеррфест такой начнётся, что ты уже ничего не захочешь
В Star Wars Jedi: Survivor и Atomic Heart никакого статтеррфеста не заметил.
плохо смотрел
Хорошо смотрел. SW Jedi Survivor буквально летает на максималках с трассировкой после патчей.
Можно ещё The Callisto Protocol вспомнить.
Это будет полный пиз.. если ДЛСС не будет в пека(
я больше жду длаа а то от таа тошнило
Что натив уже не имеет приоритета ? мыльца захотелось ? ☺️☺️☺️
Лол. Лучше свои 40 чем 60 мыльные длсс.
а зачем длсс в игре? Он и так отлично выглядит без него))
dlss уже давно не мыло)
Не пойму...на фига??? Ладно я мгу понять чудиков которым первая часть понравилась и они просили продолжения. Но ремастера никому ненужной игры, зачем???
У меня на диске была в комплекте с пс4 другу подарил диск первая игра которую на 4ке прошол игра кайф 4ку и 5ку продал щас мощный пк на нем ремастер перепройду торрент идишен щас одни из нас перепрохожу на пк на 5ке проходил)))))
Я ее раза 4 начинал так до конца и не дошел. Уныние полное и однотипное.
Удачи
Не факт ,что нормальная будет.хорошую игру улучшить может не получится,к вот испортить запросто
Игра про педиков стартовала 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️