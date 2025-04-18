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Days Gone 26.04.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, Стелс, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 5 395 оценок

На PS5 стартовала предзагрузка ремастера Days Gone

monk70 monk70

Days Gone Remastered стала доступна для предварительной загрузки на PlayStation 5, и, как следствие, был раскрыт размер загрузки игры. Приключенческая игра займет 35,531 ГБ на консоли от Sony. Тем не менее, тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, по-прежнему рекомендуется освободить место заранее. Само собой разумеется, что на платформах Sony Interactive Entertainment текущего поколения доступны возможности расширения памяти для тех, кому они нужны.

Предварительная загрузка Days Gone Remastered будет поставляться с последним обновлением, т. е. версией 01.000.000, предустановленной для всех, кто предварительно заказал цифровую копию игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 25 апреля 2025 года. Между тем, тем, кто приобрел игру на диске, скорее всего, потребуется загрузить обновление. Размер версии Days Gone Remastered для PS5 (35,531 ГБ) примерно на 10 ГБ меньше, чем у версии для PS4 (46 ГБ). Вероятно, это связано с улучшенным сжатием данных и управлением файлами на консоли текущего поколения Sony.

23
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
sapov

Такой ремастер, что аж он не нужен. По показанному геймплею в игру налили мыла

8
X_O_MAX_O_X

Эта игра и есть мыло

4
sapov X_O_MAX_O_X

Ты на четверке то играл? Игра самая графонистая в плане отсутствия мыла на четвертой плойки. Только дед Стрейдинг лучше, но там кроме травы и гор ничего нет

5
BENDJI

Могли бы прикрутить трассировку лучей как в GTA 5 Enhanced, вот это был бы ремастер. Сонька вобще обленилась

6
jax baron

согласен.

4
Палыч Роков

там UE4 в основе, если прикрутить к нему дрочировку бичей у тебя там статеррфест такой начнётся, что ты уже ничего не захочешь

1
BENDJI Палыч Роков

В Star Wars Jedi: Survivor и Atomic Heart никакого статтеррфеста не заметил.

Палыч Роков BENDJI

плохо смотрел

BENDJI Палыч Роков

Хорошо смотрел. SW Jedi Survivor буквально летает на максималках с трассировкой после патчей.

Можно ещё The Callisto Protocol вспомнить.

MаnGo

Это будет полный пиз.. если ДЛСС не будет в пека(

2
jax baron

я больше жду длаа а то от таа тошнило

UnhappyYegor

Что натив уже не имеет приоритета ? мыльца захотелось ? ☺️☺️☺️

1
Uilenspiegel

Лол. Лучше свои 40 чем 60 мыльные длсс.

1
Zick211

а зачем длсс в игре? Он и так отлично выглядит без него))

Gefor_сик Uilenspiegel

dlss уже давно не мыло)

Шаман Шаманыч

Не пойму...на фига??? Ладно я мгу понять чудиков которым первая часть понравилась и они просили продолжения. Но ремастера никому ненужной игры, зачем???

2
inkomniak

У меня на диске была в комплекте с пс4 другу подарил диск первая игра которую на 4ке прошол игра кайф 4ку и 5ку продал щас мощный пк на нем ремастер перепройду торрент идишен щас одни из нас перепрохожу на пк на 5ке проходил)))))

1
VADIMIRIUS

Я ее раза 4 начинал так до конца и не дошел. Уныние полное и однотипное.

1
Armen 88

Удачи

H82Y

Не факт ,что нормальная будет.хорошую игру улучшить может не получится,к вот испортить запросто

Dj NordSound

Игра про педиков стартовала 😂😂😂😂🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️