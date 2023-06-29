Авторы DayZ и Arma 3 "просто так" похвалили Game Pass ©

Последнее время крупные издатели и разработчики игр все чаще негативно отзываются о формате Game Pass. Критика подписки Xbox усилилась на фоне продолжающегося судебного разбирательства Microsoft c Федеральной торговой комиссией (FTC) США, где босс PlayStation и вовсе назвал сервис "деструктивным". На защиту Game Pass внезапно стали разработчики DayZ и Arma 3 — студия Bohemia Interactive, которая решила "просто так" похвалить подписку.

На официальных страницах Bohemia Interactive в социальных сетях появился сообщение в поддержку Game Pass. Разработчики заявили, что им нравится подписка Xbox и её формат, а это заявление они делают "без особой причины".

Как разработчик и издатель, мы рассматриваем его как отличное дополнение и в то же время нарушение классической и устоявшейся модели игрового магазина. Xbox Game Pass — это альтернатива, которая позволяет большему количеству игроков стать частью нашего игрового сообщества, и мы очень рады, что эта альтернатива существует.

— пишут в Bohemia Interactive.

Часть геймеров положительно оценила публикацию разработчиков DayZ, однако другая назвала их "лицемерами". Недовольные пользователи в комментариях отметили существование еще и PlayStation Plus, которая по сути предлагает такой же формат распространения игры, как и Game Pass. Однако по какой-то причине Bohemia Interactive игнорирует этот тип подписки.