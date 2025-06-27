ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
DayZ 16.12.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8 1 869 оценок

DayZ отправляется в пустыню: анонсировано масштабное дополнение Badlands

butcher69 butcher69

Bohemia Interactive представила новое масштабное дополнение для DayZ под названием Badlands, релиз которого запланирован на 2026 год. Игроков ждёт крупнейшая официальная карта за всю историю игры — 267 квадратных километров беспощадной пустыни Насдара, где выживание станет ещё более суровым и насыщенным испытаниями.

Новая локация — не просто бескрайние пески. Насдар — это постапокалиптический регион, переживший войну и вспышку вируса. Здесь можно будет найти заброшенные города, разрушенные руины, нефтекачалки и другие индустриальные объекты, хранящие следы исчезнувшей цивилизации. Каждая часть пустыни обещает уникальные вызовы и секреты.

Ключевая особенность Badlands — пустынная специфика выживания. Теперь игрокам придётся внимательно следить за уровнем гидратации, искать укрытие от палящего солнца и избегать перегрева. Усложняет ситуацию и появление новых видов заражённых, мутировавших в условиях экстремальной жары и песчаных бурь. Эти монстры будут отличаться как внешне, так и по поведению, заставляя игроков применять новые тактики.

Также разработчики обещают внедрить элементы «сюжета, управляемого игроками» — систему, где игроки смогут формировать фракции, вступать в конфликты и раскрывать «забытые тайны» мира. Это обещает придать выживанию в пустыне дополнительную глубину и направленность.

Badlands станет контрастом к предыдущему дополнению Frostline, где основным противником игрока был холод. На этот раз противоположность — удушающая жара и пыльные земли — поставит под угрозу каждый шаг игрока.

Bohemia Interactive подчёркивает: Badlands призвана расширить границы жанра survival и предложить игрокам новый взгляд на апокалипсис. Пока точная дата релиза остаётся неизвестной, но одно ясно: пустыня Насдара зовёт, и выжить в ней смогут лишь сильнейшие.

15
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
borsic

267 кв. километров пустого пространства.

2
Zick211

Очередной бесполезный длс за 25 долларов :DD

1
Avel_N

Намальск "скопировали", теперь пришло время для Такистана. Ну и разумеется ждем новое "Гипер-ультра делюкс" издание, карта-то новая! Теперь за 3к, а то чо мелочиться.

Jarvis666

А когда Goodlands? Всегда Bad))

Блоха В Сарафане

На зимней карте прилетает маслина через 3км, а тут вообще голая пустыня. Как играть-то?