DayZ отправляется в пустыню: анонсировано масштабное дополнение Badlands

Bohemia Interactive представила новое масштабное дополнение для DayZ под названием Badlands, релиз которого запланирован на 2026 год. Игроков ждёт крупнейшая официальная карта за всю историю игры — 267 квадратных километров беспощадной пустыни Насдара, где выживание станет ещё более суровым и насыщенным испытаниями.

Новая локация — не просто бескрайние пески. Насдар — это постапокалиптический регион, переживший войну и вспышку вируса. Здесь можно будет найти заброшенные города, разрушенные руины, нефтекачалки и другие индустриальные объекты, хранящие следы исчезнувшей цивилизации. Каждая часть пустыни обещает уникальные вызовы и секреты.

Ключевая особенность Badlands — пустынная специфика выживания. Теперь игрокам придётся внимательно следить за уровнем гидратации, искать укрытие от палящего солнца и избегать перегрева. Усложняет ситуацию и появление новых видов заражённых, мутировавших в условиях экстремальной жары и песчаных бурь. Эти монстры будут отличаться как внешне, так и по поведению, заставляя игроков применять новые тактики.

Также разработчики обещают внедрить элементы «сюжета, управляемого игроками» — систему, где игроки смогут формировать фракции, вступать в конфликты и раскрывать «забытые тайны» мира. Это обещает придать выживанию в пустыне дополнительную глубину и направленность.

Badlands станет контрастом к предыдущему дополнению Frostline, где основным противником игрока был холод. На этот раз противоположность — удушающая жара и пыльные земли — поставит под угрозу каждый шаг игрока.

Bohemia Interactive подчёркивает: Badlands призвана расширить границы жанра survival и предложить игрокам новый взгляд на апокалипсис. Пока точная дата релиза остаётся неизвестной, но одно ясно: пустыня Насдара зовёт, и выжить в ней смогут лишь сильнейшие.