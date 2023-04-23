Релизный трейлер к карте DCS World "Нормандия 2.0" ©

Компания Eagle Dynamics выпустила совершенно новую карту "Нормандия 2.0" для своего популярного военного авиасимулятора DCS World.

И если в чем Eagle Dynamics действительно хороша (помимо создания хардкорного военного авиасимулятора), так это в создании трейлеров, и этот не является исключением. Хотя человеческие модели, возможно, не так хорошо сохранились, боевые сцены как всегда на высоте.

Карту можно приобрести в собственном магазине Eagle Dynamics за $47,99, включая большой участок местности от Парижа до Лондона и далее. Несмотря на название, на карте можно исследовать не только Нормандию.

Вот что вы можете ожидать.

Высокодетализированная, точная и реалистичная виртуальная среда, смоделированная на основе региона Нормандии

Более 100 000 зданий, поселков и городов, которые вы можете исследовать

Передовой графический движок обеспечивает потрясающе реалистичные и захватывающие визуальные эффекты, которые позволяют вам почувствовать, что вы летите на настоящем самолете.

Реалистичные звуковые эффекты, включая шум двигателя, стрельбу и взрывы,

Различные тренировочные миссии и кампании, позволяющие оттачивать навыки пилотирования в различных сценариях.

В Раннем доступе будут доступны три времени года: весна, лето и осень.

В настоящее время DCS World доступна только на ПК.