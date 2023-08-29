Behaviour Interactive объявила о выходе новой главы Dead by Daylight: Alien ©

Компания Behaviour Interactive объявила о выходе новой главы Dead by Daylight: Alien вышла на PC и консолях и представляет фирменную научно-фантастическую хоррор-франшизу Dead by Daylight.

В состав игроков теперь входят Ксеноморф и его противница Эллен Рипли. Кроме того, по мотивам классического фильма Ридли Скотта была создана новая карта "Обломки Ностромо".

Чейз Тул, помощник художественного руководителя Dead by Daylight, заявил:

Одной из самых сложных задач этой главы было объединить мир "Чужого" с миром Dead by Daylight. Мы стремились отдать дань уважения первоисточнику, сохранив при этом наш игровой процесс и созданную нами вселенную, и надеемся, что игроки узнают - и оценят - знакомые достопримечательности и извращенные изменения в окружающей среде из The Entity".

Яник Невё, дизайнер игры Dead by Daylight, сказал:

Возможность сыграть роль Рипли - это невероятная перспектива. У Рипли в рукаве есть множество хитростей: перки, позволяющие ей бесшумно ступать во время бега, и ловушки с паллетами, делающие ее находчивым и мощным союзником. Она предлагает невероятно интересную стратегическую контригру, которая, несомненно, привлечет людей.

Дэйв Ричард, старший креативный дизайнер Dead by Daylight, добавил:

Ксеноморф - это поистине одно из самых мифических существ, когда-либо созданных. Он проникает в наш страх перед тем, что скрывается за нашей спиной в темноте. Тревога, которую он вызывает, только усиливается его поразительным внешним видом. Мы не могли и надеяться, что он лучше подойдет для пополнения нашего списка впечатляющих убийц".

Во время игры на карте "Обломки Ностромо" игроки столкнутся с новой особенностью - паровыми трубами. Они активируются, если пройти мимо них; через несколько секунд из них вырывается струя пара, замедляющая ближайших убийц или выживших. Выжившие также могут взаимодействовать с панелями паровых труб, чтобы сбросить их и снова запустить.

Кроме того, при столкновении с ксеноморфом на любой карте появляются станции управления. Выжившие могут взаимодействовать с ними, чтобы получить дистанционную огненную турель, которая может снизить скрытность ксеноморфа. Однако при длительном использовании она может потребовать ремонта, а также может быть уничтожена ксеноморфом. В свою очередь, ксеноморф может использовать систему туннелей, связанных со станциями управления, для быстрого перемещения по карте и даже видеть шаги Выжившего сверху.