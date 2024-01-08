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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 816 оценок

Похоже, Алан Уэйк появится в Dead By Daylight

monk70
Новости

Dead by Daylight вызвала волну спекуляций в сообществе своим последним загадочным постом в Твиттере. Короткое видео, показывающее одинокий фонарик, лежащий рядом с окровавленными страницами рукописи, убедило фанатов, что Алан Уэйк, главный герой хоррор-триллера Remedy Entertainment, готов присоединиться к выжившим в игре.

Фонарик из твита — фирменный инструмент Уэйка, известного тем, что он помогает светом бороться с призрачными существами, наводняющими его мир. Между тем страницы рукописи намекают на его профессию писателя и на размытые границы между реальностью и вымыслом, которые пронизывают его повествование.

В тизере сказано, что официальное представление состоится 9 января, то есть завтра.

-1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
DeadRemix

Лучше бы он в стиме появился

-4
Omnia Smirnow

Через годик по истечению эксклюзивности.

0
DeadRemix Omnia Smirnow

Чет до сих пор не вижу ремастер первой части в стиме..)

1
bysaturn Omnia Smirnow

Не тот случай

0