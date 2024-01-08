Похоже, Алан Уэйк появится в Dead By Daylight

Dead by Daylight вызвала волну спекуляций в сообществе своим последним загадочным постом в Твиттере. Короткое видео, показывающее одинокий фонарик, лежащий рядом с окровавленными страницами рукописи, убедило фанатов, что Алан Уэйк, главный герой хоррор-триллера Remedy Entertainment, готов присоединиться к выжившим в игре.
Фонарик из твита — фирменный инструмент Уэйка, известного тем, что он помогает светом бороться с призрачными существами, наводняющими его мир. Между тем страницы рукописи намекают на его профессию писателя и на размытые границы между реальностью и вымыслом, которые пронизывают его повествование.
В тизере сказано, что официальное представление состоится 9 января, то есть завтра.
Лучше бы он в стиме появился
Через годик по истечению эксклюзивности.
Чет до сих пор не вижу ремастер первой части в стиме..)
Не тот случай