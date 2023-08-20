В Dead by Daylight появится скин Марии из Silent Hill 2

Несмотря на то, что мультиплеерный хоррор Dead by Daylight вышел достаточно давно и плотно оккупировал PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series, разработчики продолжают коллаборироваться и работать над старыми коллаборациями.
Так, появилась информация, что в скором времени появится новый скин - Марии из Silent Hill 2 для персонажа Шерил Мейсон.
Напомним сюжет:
Dead by Daylight — многопользовательский экшен-хоррор, в котором один игрок становится жестоким убийцей, а еще четверо — выжившими. Цель убийцы — принести в жертву как можно больше выживших. Цель выживших — объединиться, чтобы сбежать от убийцы и остаться в живых.
Как можно увидеть, поле для возможный коллабораций еще непаханное. Франчайз Resident Evil окучивается разработчиками Dead by Daylight уже давно и упорно, другие тоже полюбились игрокам - так что можно делать ставки на то, какой из новых хорроров привлечет внимание авторов игры.
Нос страшный, а так нормас, наверняка платный
Неее красавица...Да и игра была хорошая