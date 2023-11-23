В новом геймплейном ролике Dead by Daylight показали способности Чаки

В начале ноября студия Behaviour Interactive анонсировала нового убийцу: Чаки из культового слэшера "Детские игры". А теперь одержимой кукле посвятили геймплейный трейлер, оформленный в стиле телевизионной ретро-рекламы. Ролик демонстрирует различные способности и преимущества, которые полчит кукла-убийца.
Ролик демонстрирует различные способности и преимущества, которые полчит кукла-убийца.
Игроки смогут испытать на себе его игривую жестокость 28 ноября, когда состоится выход новой главы Dead by Daylight.
Дисбалансная хрень конечно
Да маньяк похоже палеток не чувствует, да ещё бегает как ужаленный...