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Dead by Daylight 14.06.2016
7.7 795 оценок

В новом геймплейном ролике Dead by Daylight показали способности Чаки

butcher69
Новости

В начале ноября студия Behaviour Interactive анонсировала нового убийцу: Чаки из культового слэшера "Детские игры". А теперь одержимой кукле посвятили геймплейный трейлер, оформленный в стиле телевизионной ретро-рекламы. Ролик демонстрирует различные способности и преимущества, которые полчит кукла-убийца.

Ролик демонстрирует различные способности и преимущества, которые полчит кукла-убийца.

Игроки смогут испытать на себе его игривую жестокость 28 ноября, когда состоится выход новой главы Dead by Daylight.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Папел

Дисбалансная хрень конечно

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Canek77-93

Да маньяк похоже палеток не чувствует, да ещё бегает как ужаленный...

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