Эффектный трейлер VR-шутера Dead Hook в стиле культовой Doom

Разработчики из студии Joy Way собираются отдать дань уважения культовой серии Doom. Их новый проект, Dead Hook, был вдохновлен знаменитой франшизой от id Software, где они пытаются воссоздать самые лучшие его элементы в виртуальной реальности. Свежий трейлер игры указывает на то, что задумка авторов может сработать.

Новый трейлер Dead Hook начинается с драйвовой музыки и продолжается под эффектные перестрелки с разнообразными монстрами. Буквально все в ролике указывает на связь с Doom, в хорошем смысле. Авторы обещают предоставить игрокам взрывную смесь жанров из рогалика и шутера, где отдельное место занимает сюжетное повествование.

В Dead Hook игрокам предстоит отправиться на планету Ресаракт и взять на себя роль Адама Стоуна, наемника, контрабандиста, вора и преданного мужа. Вы отправитесь в путешествие, чтобы раскрыть тайны двойственности Ресаракта и искусственного интеллекта, столкнувшись на своем пути с трудным выбором и неожиданными поворотами.

Релиз Dead Hook состоится уже 8 февраля на ПК и PS VR 2.