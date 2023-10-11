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Dead Island 2 21.04.2023
8.2 1 663 оценки

Dead Island 2 получит дополнение Haus в ноябре

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monk70
Новости

Dambuster Studios подтвердила, что первое сюжетное расширение Dead Island 2, Haus, выйдет 2 ноября. В нем Истребители расследуют «культ техно-смерти», возглавляемый тайным миллиардером Константином. Его считают «образцом нового будущего», но существует множество угроз, исходящих от нежити, которую нужно уничтожить.

Хаус — это новая локация в Малибу, с различными биомами, расположенными в «ненормальном лабиринте». К счастью, у игроков есть новое оружие, которое может помочь, например K-ROSSBOW, который может стрелять точными выстрелами и взрывающимися болтами, а также жаровня для свиней, предназначенная для разделки и приготовления барбекю нежити. Также вам предстоит экипировать восемь новых карт навыков.

Дополнение Haus будет доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (Epic Games Store) 2 ноября.

18
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
warp 37

В апреле 2024 года можно будет купить и опробовать.

3
Punisher1

В стиме

2
jax baron

норм со временем поиграю.

1
Armen 88

Хорошая игра,веселенькая

1
Alex40001

я завернул после прохождения отеля. муть полнейшая

-1
DenisVTR

Чет судя по описанию будет с налётом шизы которая не в тему игре, любят разрабы в целом такое. Но это всегда выглядит как нечто инородное.

-3
RTYWD

Игра праходняк

-3
Punisher1

А ты чего ждал в этом жанре?

1