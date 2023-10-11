Dead Island 2 получит дополнение Haus в ноябре

Dambuster Studios подтвердила, что первое сюжетное расширение Dead Island 2, Haus, выйдет 2 ноября. В нем Истребители расследуют «культ техно-смерти», возглавляемый тайным миллиардером Константином. Его считают «образцом нового будущего», но существует множество угроз, исходящих от нежити, которую нужно уничтожить.
Хаус — это новая локация в Малибу, с различными биомами, расположенными в «ненормальном лабиринте». К счастью, у игроков есть новое оружие, которое может помочь, например K-ROSSBOW, который может стрелять точными выстрелами и взрывающимися болтами, а также жаровня для свиней, предназначенная для разделки и приготовления барбекю нежити. Также вам предстоит экипировать восемь новых карт навыков.
Дополнение Haus будет доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК (Epic Games Store) 2 ноября.
В апреле 2024 года можно будет купить и опробовать.
В стиме
норм со временем поиграю.
Хорошая игра,веселенькая
я завернул после прохождения отеля. муть полнейшая
Чет судя по описанию будет с налётом шизы которая не в тему игре, любят разрабы в целом такое. Но это всегда выглядит как нечто инородное.
Игра праходняк
А ты чего ждал в этом жанре?