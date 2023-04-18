Dead Island 2 протестировали на консолях PlayStation

Канал ElAnalistaDeBits опубликовал графическое сравнение превью-версии Dead Island 2 на консолях PlayStation. По словам блогера, зомби-экшен очень хорош оптимизирован и прекрасно работает на всех трех платформах:
- PS4: 1080p/30 FPS
- PS4 Pro: 1440p/30 FPS
- PS5: 1800p/60 FPS
Если говорить более конкретно, то:
- Все версии имеют один режим работы.
- Версия для PS5 работает в среднем разрешении 1800p при 60fps. Старым версиям приходится довольствоваться 30fps.
- На PS5 мы имеем общие визуальные улучшения в различных настройках, таких как текстуры, тени, анимация растительности, окружающая окклюзия, расстояние прорисовки или эффекты постобработки. Однако версии на PS4 и PS4 Pro демонстрируют удивительное визуальное качество.
- Dead Island 2 не использует Ray-Tracing в каком-либо виде. Однако, благодаря отсутствию циклов день/ночь в реальном времени, удалось добиться высокого уровня глобального освещения (особенно в помещениях).
- Отражения, с другой стороны, не убедительны ни в одной версии. В некоторых используются кубические карты низкого разрешения, что портит визуальную отделку.
- Время загрузки на PS5 в 10 раз быстрее.
- Небольшое падение частоты кадров на PS4/PS4 Pro. Особенно на больших участках.
Действие игры Dead Island 2 разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, переименованном, что неудивительно, в Ад, и в ней нам предстоит управлять одним из шести различных персонажей, обладающих своими уникальными способностями и решительно настроенных очистить улицы города от вторгшихся на них орд зомби.
Dead Island 2 выходит 21 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Сегодня появились первые обзоры и критики были сдержаны в своих оценках, но в целом, перед нами веселый и мясистый экшен без претензий на что-то большее.