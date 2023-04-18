Dead Island 2 протестировали на консолях PlayStation ©

Канал ElAnalistaDeBits опубликовал графическое сравнение превью-версии Dead Island 2 на консолях PlayStation. По словам блогера, зомби-экшен очень хорош оптимизирован и прекрасно работает на всех трех платформах:

PS4: 1080p/30 FPS

PS4 Pro: 1440p/30 FPS

PS5: 1800p/60 FPS

Если говорить более конкретно, то:

Все версии имеют один режим работы.

Версия для PS5 работает в среднем разрешении 1800p при 60fps. Старым версиям приходится довольствоваться 30fps.

На PS5 мы имеем общие визуальные улучшения в различных настройках, таких как текстуры, тени, анимация растительности, окружающая окклюзия, расстояние прорисовки или эффекты постобработки. Однако версии на PS4 и PS4 Pro демонстрируют удивительное визуальное качество.

Dead Island 2 не использует Ray-Tracing в каком-либо виде. Однако, благодаря отсутствию циклов день/ночь в реальном времени, удалось добиться высокого уровня глобального освещения (особенно в помещениях).

Отражения, с другой стороны, не убедительны ни в одной версии. В некоторых используются кубические карты низкого разрешения, что портит визуальную отделку.

Время загрузки на PS5 в 10 раз быстрее.

Небольшое падение частоты кадров на PS4/PS4 Pro. Особенно на больших участках.

Действие игры Dead Island 2 разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе, переименованном, что неудивительно, в Ад, и в ней нам предстоит управлять одним из шести различных персонажей, обладающих своими уникальными способностями и решительно настроенных очистить улицы города от вторгшихся на них орд зомби.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Сегодня появились первые обзоры и критики были сдержаны в своих оценках, но в целом, перед нами веселый и мясистый экшен без претензий на что-то большее.