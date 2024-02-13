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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 1 914 оценок

Dead Island 2 выйдет в Steam 22 апреля

monk70
Новости

Dead Island 2 — экшен от первого лица, действие которой разворачивается в адском Лос-Анджелесе , появится в Steam через два месяца в понедельник, 22 апреля. Поскольку город находится на карантине из-за смертельного вируса, убийце с каким-то иммунитетом предстоит отправиться в эпическое путешествие, встретиться с сумасшедшими персонажами и исследовать известные места, такие как Беверли-Хиллз, Венис-Бич и Санта-Моника, чтобы раскрыть правду о вспышке и в кого или во что они превратились.

Чтобы отметить эту замечательную новость, вы можете получить Dead Island Riptide – Definitive Edition бесплатно навсегда в течение следующих 48 часов.

Убийство зомби еще никогда не было таким увлекательным, и геймеры смогут по-настоящему увидеть и почувствовать их убийства благодаря игре F.L.E.S.H. от Dambuster, которая делает расчленение приятным и великолепно кровавым. Чтобы помочь в этой бойне, игроки могут использовать множество видов оружия, модификаций и навыков, которые можно создавать и экипировать, что обеспечивает полную персонализацию и сумасшедшие сборки.

18
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
EvgeniiV

Ещё бы русский дубляж, вообще супер

5
Punisher1

Не скоро мало собрали донатов

2
Lvinomord

Интересно - будет ли скидка?

4
Artery Kaulitz

Новость то хорошая, но на аккаунт не даёт забрать. Придётся с помощью VPN, походу.

P.S. А... Понятно...

P.S.S. Забираем через браузер с VPN, ситуация как и с Mafia I. Там такое же ограничение поставили

4
Я Bjorn

Подскажите как игру забрать

2
Artery Kaulitz Я Bjorn

Попробуйте временно "сменить регион" через Корзину, опять же с помощью VPN и через браузер. Даст забрать. Если нет, то увы...

2
Sinpro Artery Kaulitz

спс, сработало

1
hatenemy Я Bjorn

Поставь на телефон приложение стима, включи впн и забирай

1
Я Bjorn

Подскажите пожалуйста как забрать игру. Через ВПН не получается.

Напишите инструкцию, как обойти это.

https://steamdb.info/app/383180/?__cf_chl_tk=zTc6UbSGIpunU1ASWP0rarWSvlL2ncrz6nPbi2GfsVQ-1707843177-0-7867

через сайт steamdb то же не забрать. Если нажать Install.

3
SGate

Да, такая же шляпа.

1
Borovik-rus

Лазейка для тех, кто хочет добавить Dead Island: Riptide Definitive Edition на основу не меняя региона.

1. Заходите в стим с включенным VPN на на любую страну, например Германию.

2. Добавляете в корзину любую платную игру.

3. В корзине в верхнем правом углу выбираете пункт сменить валюту, выбираете предложенную из-за VPN (в моем случае Евро)

4. Валюта сменится (визуально ), но для подтверждения смены надо оплатить картой той страны, в которую мы переезжаем. Нам этого не надо. Просто заходим на страницу раздачи по ссылке и нажимаем забрать, ведь у вас уже стоит НЕЗАКРЕПЛЕННАЯ другая страна: этот гайд не мой но распростроняйте его

3
Я Bjorn

я так и сделал по инструкции, всё работает

0
Сорью Аска Ленгли

Только сегодня увидев что Гоат Симулятор 3 переходит из ЭГС в Стим подумал про Дэд Айленд, а новость тут как тут )

1
Деиман

наконец-то и пойграть можно )

0
Agent Qracle

Надеюсь ключи дадут активировать

-2
Олег Петухов

Ура ура ура жду жду наконец-то вернеться домой в Стим деньги в монитор я беру супер пупер версию :)

-4
I love my computer

В игре одна из худших мили боёвок, какие вообще делали. При этом как раз упор именно на такой вид ведения боя. Браво, блеать.

-8
SubaruBrzDream
0