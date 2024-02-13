Dead Island 2 выйдет в Steam 22 апреля

Dead Island 2 — экшен от первого лица, действие которой разворачивается в адском Лос-Анджелесе , появится в Steam через два месяца в понедельник, 22 апреля. Поскольку город находится на карантине из-за смертельного вируса, убийце с каким-то иммунитетом предстоит отправиться в эпическое путешествие, встретиться с сумасшедшими персонажами и исследовать известные места, такие как Беверли-Хиллз, Венис-Бич и Санта-Моника, чтобы раскрыть правду о вспышке и в кого или во что они превратились.

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Убийство зомби еще никогда не было таким увлекательным, и геймеры смогут по-настоящему увидеть и почувствовать их убийства благодаря игре F.L.E.S.H. от Dambuster, которая делает расчленение приятным и великолепно кровавым. Чтобы помочь в этой бойне, игроки могут использовать множество видов оружия, модификаций и навыков, которые можно создавать и экипировать, что обеспечивает полную персонализацию и сумасшедшие сборки.