Dead Island 2 выйдет в Steam 22 апреля

Dead Island 2 — экшен от первого лица, действие которой разворачивается в адском Лос-Анджелесе , появится в Steam через два месяца в понедельник, 22 апреля. Поскольку город находится на карантине из-за смертельного вируса, убийце с каким-то иммунитетом предстоит отправиться в эпическое путешествие, встретиться с сумасшедшими персонажами и исследовать известные места, такие как Беверли-Хиллз, Венис-Бич и Санта-Моника, чтобы раскрыть правду о вспышке и в кого или во что они превратились.
Чтобы отметить эту замечательную новость, вы можете получить Dead Island Riptide – Definitive Edition бесплатно навсегда в течение следующих 48 часов.
Убийство зомби еще никогда не было таким увлекательным, и геймеры смогут по-настоящему увидеть и почувствовать их убийства благодаря игре F.L.E.S.H. от Dambuster, которая делает расчленение приятным и великолепно кровавым. Чтобы помочь в этой бойне, игроки могут использовать множество видов оружия, модификаций и навыков, которые можно создавать и экипировать, что обеспечивает полную персонализацию и сумасшедшие сборки.
Ещё бы русский дубляж, вообще супер
Не скоро мало собрали донатов
Интересно - будет ли скидка?
Новость то хорошая, но на аккаунт не даёт забрать. Придётся с помощью VPN, походу.
P.S. А... Понятно...
P.S.S. Забираем через браузер с VPN, ситуация как и с Mafia I. Там такое же ограничение поставили
Подскажите как игру забрать
Попробуйте временно "сменить регион" через Корзину, опять же с помощью VPN и через браузер. Даст забрать. Если нет, то увы...
спс, сработало
Поставь на телефон приложение стима, включи впн и забирай
Подскажите пожалуйста как забрать игру. Через ВПН не получается.
Напишите инструкцию, как обойти это.
https://steamdb.info/app/383180/?__cf_chl_tk=zTc6UbSGIpunU1ASWP0rarWSvlL2ncrz6nPbi2GfsVQ-1707843177-0-7867
через сайт steamdb то же не забрать. Если нажать Install.
Да, такая же шляпа.
Лазейка для тех, кто хочет добавить Dead Island: Riptide Definitive Edition на основу не меняя региона.
1. Заходите в стим с включенным VPN на на любую страну, например Германию.
2. Добавляете в корзину любую платную игру.
3. В корзине в верхнем правом углу выбираете пункт сменить валюту, выбираете предложенную из-за VPN (в моем случае Евро)
4. Валюта сменится (визуально ), но для подтверждения смены надо оплатить картой той страны, в которую мы переезжаем. Нам этого не надо. Просто заходим на страницу раздачи по ссылке и нажимаем забрать, ведь у вас уже стоит НЕЗАКРЕПЛЕННАЯ другая страна: этот гайд не мой но распростроняйте его
я так и сделал по инструкции, всё работает
Только сегодня увидев что Гоат Симулятор 3 переходит из ЭГС в Стим подумал про Дэд Айленд, а новость тут как тут )
наконец-то и пойграть можно )
Надеюсь ключи дадут активировать
Ура ура ура жду жду наконец-то вернеться домой в Стим деньги в монитор я беру супер пупер версию :)
В игре одна из худших мили боёвок, какие вообще делали. При этом как раз упор именно на такой вид ведения боя. Браво, блеать.