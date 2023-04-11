Системные требования зомби-экшена Dead Island 2

Dead Island 2 наконец-то выходит после долгих лет проведенных в аду разработки. С момента анонса прошло довольно много времени, а это значит, что мы имеем дело с иным набором системных требований, чем ожидалось на момент анонса.
В отличие от зомби, с которыми мы неизбежно столкнемся, спецификации Dead Island 2 для ПК, к счастью, не станут гибелью для тех из нас, чье оборудование еще не догнало время, при условии, что мы готовы пожертвовать некоторой визуальной точностью.
По словам издателя Deep Silver, старые процессоры, такие как AMD FX-9590 или Intel i7-7700HQ, в паре с Radeon R9 480 или GeForce GTX 1060 позволят запустить игру в разрешении 1080p, при условии, что мы не стремимся выше 30 FPS.
Минимальные системные требования Dead Island 2, однако, включают 10 ГБ оперативной памяти, что немного больше, чем 8 ГБ, которых было достаточно в прошлом.
Естественно, чем выше мы поднимаемся в плане деталей, тем более мощные характеристики ПК нам понадобятся. Вот полный расклад, которым поделился издатель.
Минимальные системные требования 1080p - 30 FPS:
- ОС: Windows 10 64-битная;
- ОЗУ: 10 Гбайт;
- Процессор: AMD FX-9590/Intel Core i7-7700HQ;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 480/Nvidia GeForce GTX 1060;
- Места на жестком диске: 70 Гбайт.
Рекомендованные системные требования 1080p - 60 FPS:
- ОС: Windows 10 64-битная;
- ОЗУ: 16 Гбайт;
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i9-9900K;
- Видеокарта:AMD Radeon RX 6600 XT/Nvidia GeForce RTX 2070 Super;
- Места на жестком диске: 70 Гбайт SSD.
1440p - 60 FPS:
- ОС: Windows 10 64-битная;
- ОЗУ: 16 Гбайт;
- Процессор: AMD Ryzen 7 7700X/Intel Core i5-12600KF;
- Видеокарта:AMD Radeon RX 6750 XT/Nvidia GeForce RTX 3070;
- Места на жестком диске: 70 Гбайт SSD.
4K - 60 FPS:
- ОС: Windows 10 64-битная;
- ОЗУ: 16 Гбайт;
- Процессор: AMD Ryzen 9 7900 X/Intel Core i7-13700K;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT/Nvidia GeForce RTX 3090;
- Места на жестком диске: 70 Гбайт SSD.
Для достижения более высокой детализации, чем 1080p, потребуется задействовать мощности более современных графических и центральных процессоров, но визуальная составляющая Dead Island 2 идет в ногу со временем, поэтому этого следовало ожидать.
Dead Island 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC 21 апреля 2023 года.
и это для фулл ХэДэ ,чё?!
Ой да не парьтесь. Даже какой-нибудь устаревший i5 вывезет. В любом случае приоритет производительности всегда в видеокарту уходит.
скажи это тлоу ) - хотя по факту в 99% случаях ты прав
Я помню были времена когда проц задыхался и не тянул игры, и по сравнению в упор видяхи лучше уж упор в видяху, так как упор в проц это уже не играбельно, лаги статеры и подвисания с треском будто бы комп померёт скоро, с учётом того чт ово многих играх проц грузится на 15-20% сейчас, то что будет с процом если он будет долбится в 100%, ничего хорошего ,а вот если долбёжка на видяхе в 100% то ничего, она и сейчас на топах в 100% долбится в некоторых играх а игры робят отлично, так как проц вывозит, проц более главный для стабильной работы компа и всей системы ,если проц задохнётся то система зависнет и перестанет функционировать либо вообще либо потеряет стабильность
Дружище, когда проц долбится в сотку это еще не значит что его не хватает, пример компиляция шейдеров в тлоу грузит любой проц в сотку, и че, его не хватает ? ))
Да просто там разработчики рофлят. Если у них "золотые" руки не из того места растут и движок у игры UE4. Возможно ждите плохой оптимизации.
P.S.: AMD FX 9590 - вечен!
системки аля оптимизации нет, мы вас предупреждали
И что делать людям если 90% новых ААА игр будут выходить без оптымызации, Играть на Ютубе, или Твиче?
Интересно, будет нормальная производительность с первого дня или нет. А то с нынешними тенденциями становится жутковато.
у lust for ass тоже были норм требования перед выходом, а дальше ну ахахх
Ну там хотяб процы не такие требовательные и больше в видяхи требования, да и если в видяху требования там хоть можно темыже апскейлами нормализовать фпс или понизить графические настройки ,а вот требования проца разгрузить уже не получится, так как графические настройки мало эфекта дадут, а апскейлинг совсем мизерный эффект, этож надо дожили когда для 1080р уже нужен ай9 9900к, этож капец, многие его для 4к юзали, ну и на 2к расчитывали на более достойную выдержку в несолько лет, но в итоге теперь он минималка для 1080р, скоро уже для 720р будет, а и ещё забыл что в игре трассировки лучиков нет, а системки странно высоки, интересно наверно еслиб была трассировка то уже считай ничего не потянет выше 1080р, ну или 2к на высоких
AMD Ryzen 5 5600X куда? Т.е я с таким процем вообще могу рассчитывать на минималки? Мда, скоро такие горе разрабы будут указывать в рекомендуемых требованиях серверные процессоры с 50 ядрами?
16 потоков достаточно для любых современных игр. Всё, что выше, избыточно и даже может понизить производительность.
Больше выглядит как байт маркетологов.
Для ультры сразу 13700к xD Дак сразу задним числом пишите 14900ks.
Да тупо не оптимизируют игры, все на кошелек игроков решили сбросить, типа тратить на разрабов не будем, а просто пускай игроки максимальные железки берут. С трассировкой так ж е, нафига на каждую лужу отдельное отражение подготавливать заранее, можно же просто ртх влупить и пускай игроки бьются с нвидией.
я тоже так умею. ...бери последний проц и не тявкай...
+Denuvo Anti-Tamper
Как же хорошо без этой дуни было, вышло и сразу качать и играть, а щас, прям печалька какая то, а тем кт ов рф даж купить не получится, так как в стиме нет чтоб купить через другую страну, а в эпике не купить никак вообще
оф активация за 100р спустя неделю после релиза, уже года 3 покупаю все офки и не жалуюсь)
хз у кого вы такую офф дешёвую берёте, скок не смотрел то просят не мало так, рублей 700 или 500 просят за активашку, где интересно такие низкие цены у вас
700-500 это развод для мамонтов)
на FUNPAY дешевые аки
сам брал калисто за 50р на выходе
че с ума сошли XD
Сейчас ли доверять системным требованиям? Вот выйдет,возьмём в румаркете ,а там будет видно , соответствует ли продукт своим системным требованиям.
Ру маркете не взять, дуня стоит, ломать долго не будут ещё, вон щас перевзлом ассасина вальгалы будет и потом наверно ещё много чт оесть для взлома ,в след году может ломанут, или в конце этого, если конечно не займут место другие новые игры что куда более предпочтителней для взлома
эмпресска взламывает то, что просят донатеры
Ну с таким успехом ждать ещё дольше, так как порой донатеры просят не то что большенство бы хотели
Судя по ТГ каналу нет.
На минималках поиграю.
7700х и 6750ХТ в 2к? При условии посещения пс4 и Хб1? Чёт попахивает неоптимизом на старте.
Блииин, у меня нету 3090 для ультра! Где бы взять, кто подскажет?
Можно попробовать украсть 15 айфонов, и продать их, что бы купить крутой мощный ПК, как это недавно сделал один игрок в CS:GO!
Эх, а раньше когда ещё не было райзенов, игры хорошо оптымызировали под 4-8 потоков, но когда вышли Райзены, игроки вскрикнули, ураааа, теперь за небольшие деньги мы сможем купить многопоточный Райзен, и играть в игры лет 5-8, да уж, дела, Райзен 7 2700X уже с трудом выдаёт 60+ кдс а низкий 1% и 0.1% кдс вообще молчу, и такое началось с игр конца 2022, начала 2023.
А я только недавно в конце 2021 года перешёл на i5-11400, такими темпами, скоро надо будет менять его на i9-11900, вот и началась гонка ядер потоков и частот, всё благодаря Райзену, а то бы и дальше разрабы делали игры под 4-8 потоков, ну максимум под 12 потоков!
3090 для 4к 60 кадров, довольно не плохо вроде бы.
Але автор оперативки для современных игр сейчас нужно минимум 16 тот же Хогвартс жрет 20 Гб
норм системки, ток процесоры немного завышены. видать требовательны к процессору ну или с учётом дуни и процессоры по требовательней выкатили
Оплатил без проблем. Жду выхода игры. И вам советую!!!
https://diego96rus.exaccess.com/detail/3700757