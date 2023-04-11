Системные требования зомби-экшена Dead Island 2 ©

Dead Island 2 наконец-то выходит после долгих лет проведенных в аду разработки. С момента анонса прошло довольно много времени, а это значит, что мы имеем дело с иным набором системных требований, чем ожидалось на момент анонса.

В отличие от зомби, с которыми мы неизбежно столкнемся, спецификации Dead Island 2 для ПК, к счастью, не станут гибелью для тех из нас, чье оборудование еще не догнало время, при условии, что мы готовы пожертвовать некоторой визуальной точностью.

По словам издателя Deep Silver, старые процессоры, такие как AMD FX-9590 или Intel i7-7700HQ, в паре с Radeon R9 480 или GeForce GTX 1060 позволят запустить игру в разрешении 1080p, при условии, что мы не стремимся выше 30 FPS.

Минимальные системные требования Dead Island 2, однако, включают 10 ГБ оперативной памяти, что немного больше, чем 8 ГБ, которых было достаточно в прошлом.

Естественно, чем выше мы поднимаемся в плане деталей, тем более мощные характеристики ПК нам понадобятся. Вот полный расклад, которым поделился издатель.

Спойлер

Минимальные системные требования 1080p - 30 FPS: ОС: Windows 10 64-битная;

ОЗУ: 10 Гбайт;

Процессор: AMD FX-9590/Intel Core i7-7700HQ;

Видеокарта: AMD Radeon RX 480/Nvidia GeForce GTX 1060;

Места на жестком диске: 70 Гбайт. Рекомендованные системные требования 1080p - 60 FPS: ОС: Windows 10 64-битная;

ОЗУ: 16 Гбайт;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X/Intel Core i9-9900K;

Видеокарта:AMD Radeon RX 6600 XT/Nvidia GeForce RTX 2070 Super;

Места на жестком диске: 70 Гбайт SSD. 1440p - 60 FPS: ОС: Windows 10 64-битная;

ОЗУ: 16 Гбайт;

Процессор: AMD Ryzen 7 7700X/Intel Core i5-12600KF;

Видеокарта:AMD Radeon RX 6750 XT/Nvidia GeForce RTX 3070;

Места на жестком диске: 70 Гбайт SSD. 4K - 60 FPS: ОС: Windows 10 64-битная;

ОЗУ: 16 Гбайт;

Процессор: AMD Ryzen 9 7900 X/Intel Core i7-13700K;

Видеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT/Nvidia GeForce RTX 3090;

Места на жестком диске: 70 Гбайт SSD.

Для достижения более высокой детализации, чем 1080p, потребуется задействовать мощности более современных графических и центральных процессоров, но визуальная составляющая Dead Island 2 идет в ногу со временем, поэтому этого следовало ожидать.

Dead Island 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC 21 апреля 2023 года.