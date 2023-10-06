Слух: Dead Island 2 получит новый режим выживания Neighborhood Watch ©

Учитывая задержки, преследовавшие игру в течение многих лет, Dead Island 2 от Dambuster Studios получилась довольно удачной, продавшись по состоянию на 24 мая более чем двухмиллионным тиражом. В разработке находится дополнительный контент в виде двух пакетов расширения - Haus и SOLA Festival. Однако, похоже, на подходе новый режим.

По сообщению Insider Gaming, в разработке находится "новый режим" под названием Neighborhood Watch. В нем в течение пяти игровых дней три игрока будут искать оружие и припасы, расставлять ловушки и защищать свое убежище. В игре есть задачи, от одной до пяти звезд сложности, на которых можно заработать оружие и ловушки, а также уничтожить один из видов зомби.

Однако с течением времени задачи будут становиться все сложнее. Источники сообщили изданию, что режим может стать "очень суматошным", однако пока неизвестно, будет ли он включен в расширение Haus (которое выйдет в IV квартале 2023 г.) или выпущен отдельно. Время покажет, так что следите за официальным анонсом.