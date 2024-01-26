Постапокалиптическая приключенческая игра Dead Man's Diary добралась до PlayStation 5

Вы оказываетесь в мире, где 15 лет назад произошла ядерная катастрофа, стёршая человечество с лица земли. Под вашим управлением находится выживший, который вынужден покинуть своё убежище и исследовать опустевший город. Вам нужно добывать ресурсы, оборудовать лагерь и следовать за подсказками, которые могут привести вас к другим людям.

Вам придётся быть осторожным, ведь ночью город наполняется дикими животными, которые не прочь сделать из вас свой ужин. Вам также нужно следить за своими потребностями, такими как голод, жажда и сон. Если вы не удовлетворите их, вы рискуете умереть или потерять сознание.