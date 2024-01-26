Постапокалиптическая приключенческая игра Dead Man's Diary добралась до PlayStation 5

Компания TML-Studios выпустила повествовательное приключение на выживание Dead Man's Diary для PlayStation 5. Увлекательная приключенческая игра погружает игроков в путешествие выжившего по постапокалиптическому миру.
Геймеры будут очарованы потрясающей визуальной и графической средой: от темных лесов до пустынных промышленных руин. Dead Man's Diary значительно изменилась с момента своего первого выпуска на ПК и консолях Xbox благодаря постоянным улучшениям со стороны TML-Studios. В Dead Man's Diary для PlayStation 5 команда использует последнюю версию Unreal Engine, и игроки также получают дополнительную помощь в игровом мире.
Особенности версии для PlayStation 5:
- Обновлена до Unreal Engine 5 для превосходного игрового процесса.
- Интеграция передовой технологии освещения Unreal Engine 5 Lumen.
- Встроенные внутриигровые подсказки для более эффективного руководства.
- Дополнительная динамическая система помощи для более плавного игрового процесса.
- Доработана механика взаимодействия с объектами окружающей среды.
- Функции беспроводного контроллера DualSense для захватывающего игрового процесса.
Dead Man's Diary предлагает уникальное сочетание элементов игрового процесса из разных жанров. Она поднимает классический жанр выживания за счет сложного крафта, исследования враждебной местности и выполнения важных задач выживания, таких как поиск убежища и еды. Кроме того, игра включает в себя захватывающий сюжет и реалистичные головоломки. Действие происходит в постъядерном мире. Главный герой, обитатель бункера, вынужден отправиться во внешний мир из-за истощения запасов. Безоружный и уязвимый, он путешествует по коварному, наполненному тайнами ландшафту этого постапокалиптического мира.
диарея мертвеца.
даже не играйте в это )))я играл и потом споймал баг в подземелье (непроходимый баг) и на этом все закончилось))да и сама игра дикая кривизна и кринжатина
Да это очередной выживач, что ты хотел от игры