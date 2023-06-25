Постапокалиптическая приключенческая игра Dead Man's Diary выйдет на консолях Xbox в середине июля ©

Сюжетное приключение на выживание Dead Man’s Diary от разработчика TML-Studios выйдет 12 июля 2023 года для текущего семейства консолей Xbox. На данный момент игроки могут предварительно заказать игру в Microsoft Store, чтобы погрузиться в постапокалиптический, графически невероятно впечатляющий мир как раз к запуску.

В прошлом году Dead Man’s Diary была выпущена в Steam для ПК. С тех пор сюжетное приключение было значительно обновлено и улучшено. Игроков ожидает реалистичная графика на базе Unreal Engine 5. Пока игроки в роли главного героя бродят по постапокалиптическому миру в поисках еды, убежища и ответов, они слушают увлекательные монологи выжившего и узнают из дневниковых записей, что произошло в темных лесах, разрушенных городах и заброшенных промышленных комплексах.