Dead Space отмечает 15-летие

Dead Space ворвалась на сцену в 2008 году, навсегда изменив наше отношение к погружению в интенсивные ужасы в космосе. Игра несет в себе влияние научно-фантастического ужаса, ловко отдавая дань уважения более ужасным аспектам Event Horizon и Alien, в то же время используя Resident Evil 4 2005 года в качестве геймплея, чтобы создать что-то уникальное. События Dead Space разворачиваются в 2508 году, в то время, когда человечество находится на грани вымирания из-за нехватки ресурсов. В игре используются стандартные образы космической колонизации и инопланетных артефактов, чтобы рассказать захватывающе устрашающую историю о страхе и изоляции.
Слово «погружение» часто используется в дискурсе видеоигр, и оно принимает контекстно-зависимые определения, которые варьируются в зависимости от предпочтений и ожиданий игрока. Тем не менее, Dead Space модифицирует захватывающий игровой процесс в самой своей душе, отказываясь от стандартных внутриигровых HUD в пользу компонентов, которые являются неотъемлемой частью окружающей среды, таких как полоска здоровья инженера Айзека Кларка, которая всегда указана сзади его костюма.
В игре не появляются цели, приостанавливающие игру, вместо этого они интегрированы в виде голографических проекций костюма Айзека, и ни одна из экспозиций или контекстных подсказок не кажется недиегетической. Когда Айзек движется по ретрофутуристическим коридорам Ишимуры, мы сосредоточены только на выживании и управлении ресурсами, в то время как знания развиваются естественным образом с продвижением вперед в реальном времени.
Поскольку бой является сердцем стратегии выживания Dead Space, настойчивое требование игры к расчленению конечностей вместо традиционных выстрелов в голову усиливает тревогу, которая нарастает, когда Айзек отправляется в недра корабля. Ограниченные шкалы здоровья и боеприпасов в сочетании с непредсказуемостью появления врагов бросают мрачную тень на тайну некроморфов и их происхождения, а характер этих напряженных столкновений создает ощущение, что выживание полностью заслужено.
Более того, полное молчание Айзека лишь усиливает связь между игроком и главным героем, несмотря на то, что это палка о двух концах с точки зрения развития персонажа — аспект, который был пересмотрен в недавнем ремейке Dead Space, где у него появились реплики, которые помогают лучше понять его психику.
Говоря о ремейке Dead Space (который намеренно основывается на достоинствах оригинала), тот факт, что новая итерация только улучшает свою предшественницу, не радикально переосмысливая ее ДНК, является доказательством вечной привлекательности последней. Да, здесь и там внесено несколько структурных изменений, чтобы идти в ногу со временем, но ремейк очень верен ритму оригинала и сосредоточен на том, чтобы довести и без того превосходный игровой процесс до твердой оценки 11 из 10.
Спустя пятнадцать лет после выхода Dead Space по-прежнему ощущается как уникальный космический хоррор на выживание, несмотря на банальность жанровых стереотипов, которые он охватывает.
15 лет... Время бежит просто атас. Как-будто вчера брал у одноклассника пиратский диск с этой игрой и за выходные прошел.
Одна из немногих любимых франшиз, которую раз в год - два прохожу.
когда там взлом? или все эти псевдо хакеры могут только взламывать игры на которые дают добро разработчики?
Активатор Стима - 100 рублей, Русик текста накатывается без проблем сверху, не благодари!
А ведь у них тогда были конкуренты Alien, Lost planet, Mass Effect
Великая игра
Поздравляю, что ещё сказать.
Лучший представитель своего жанра с кучей революционных механик и особенностей (начиная от того что они сломали стереотип что голова это самое слабое место а нооборот и заканчивая системой повреждений,плазменным резаком и возможность использовать отсечённые конечности как оружие),как собственно и вся серия,и не смотря на то что Visceral Games уже давно нет ремейк получился просто офигенным,улучшив практически всё что было в оригинале,за исключение пожалуй внешности некоторых персонажей.
В эту игру я играл с огромным удовольствием, помню те 000-е когда еще путешествовал на автобусе в универ))). Да, не взирая на камеру, хотя уже тогда она меня напрягла, игра все же была збс. И я не понимаю если честно, зачем сувать сюда РЕ4, это вообще другие коридоры, и другая тема. ДС был чем то новым, и ну никак не пах чем то старым, тем более РЕ4.
P.S. ну вот не зашла мне эта игра (РЕ4), даже ремейк не попробовал, нах))) Че нимуснете фанатики РЕ4?
Действительно причем тут RE4 )))
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