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об игре
Dead Space 13.10.2008
9.2 4 515 оценок

Dead Space отмечает 15-летие

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monk70
Новости

Dead Space ворвалась на сцену в 2008 году, навсегда изменив наше отношение к погружению в интенсивные ужасы в космосе. Игра несет в себе влияние научно-фантастического ужаса, ловко отдавая дань уважения более ужасным аспектам Event Horizon и Alien, в то же время используя Resident Evil 4 2005 года в качестве геймплея, чтобы создать что-то уникальное. События Dead Space разворачиваются в 2508 году, в то время, когда человечество находится на грани вымирания из-за нехватки ресурсов. В игре используются стандартные образы космической колонизации и инопланетных артефактов, чтобы рассказать захватывающе устрашающую историю о страхе и изоляции.

Слово «погружение» часто используется в дискурсе видеоигр, и оно принимает контекстно-зависимые определения, которые варьируются в зависимости от предпочтений и ожиданий игрока. Тем не менее, Dead Space модифицирует захватывающий игровой процесс в самой своей душе, отказываясь от стандартных внутриигровых HUD в пользу компонентов, которые являются неотъемлемой частью окружающей среды, таких как полоска здоровья инженера Айзека Кларка, которая всегда указана сзади его костюма.

В игре не появляются цели, приостанавливающие игру, вместо этого они интегрированы в виде голографических проекций костюма Айзека, и ни одна из экспозиций или контекстных подсказок не кажется недиегетической. Когда Айзек движется по ретрофутуристическим коридорам Ишимуры, мы сосредоточены только на выживании и управлении ресурсами, в то время как знания развиваются естественным образом с продвижением вперед в реальном времени.

Поскольку бой является сердцем стратегии выживания Dead Space, настойчивое требование игры к расчленению конечностей вместо традиционных выстрелов в голову усиливает тревогу, которая нарастает, когда Айзек отправляется в недра корабля. Ограниченные шкалы здоровья и боеприпасов в сочетании с непредсказуемостью появления врагов бросают мрачную тень на тайну некроморфов и их происхождения, а характер этих напряженных столкновений создает ощущение, что выживание полностью заслужено.

Более того, полное молчание Айзека лишь усиливает связь между игроком и главным героем, несмотря на то, что это палка о двух концах с точки зрения развития персонажа — аспект, который был пересмотрен в недавнем ремейке Dead Space, где у него появились реплики, которые помогают лучше понять его психику.

Говоря о ремейке Dead Space (который намеренно основывается на достоинствах оригинала), тот факт, что новая итерация только улучшает свою предшественницу, не радикально переосмысливая ее ДНК, является доказательством вечной привлекательности последней. Да, здесь и там внесено несколько структурных изменений, чтобы идти в ногу со временем, но ремейк очень верен ритму оригинала и сосредоточен на том, чтобы довести и без того превосходный игровой процесс до твердой оценки 11 из 10.

Спустя пятнадцать лет после выхода Dead Space по-прежнему ощущается как уникальный космический хоррор на выживание, несмотря на банальность жанровых стереотипов, которые он охватывает.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
SSStylish

15 лет... Время бежит просто атас. Как-будто вчера брал у одноклассника пиратский диск с этой игрой и за выходные прошел.

1
HVTE

Одна из немногих любимых франшиз, которую раз в год - два прохожу.

1
m.a.r.r.a.d.e.r.

когда там взлом? или все эти псевдо хакеры могут только взламывать игры на которые дают добро разработчики?

0
neeXXXT

Активатор Стима - 100 рублей, Русик текста накатывается без проблем сверху, не благодари!

0
sergeu78

А ведь у них тогда были конкуренты Alien, Lost planet, Mass Effect

0
RTYWD

Великая игра

-1
tinsoman

Поздравляю, что ещё сказать.

-1
saa0891

Лучший представитель своего жанра с кучей революционных механик и особенностей (начиная от того что они сломали стереотип что голова это самое слабое место а нооборот и заканчивая системой повреждений,плазменным резаком и возможность использовать отсечённые конечности как оружие),как собственно и вся серия,и не смотря на то что Visceral Games уже давно нет ремейк получился просто офигенным,улучшив практически всё что было в оригинале,за исключение пожалуй внешности некоторых персонажей.

Спойлер
+ ещё 10 картинок
-2
ILPBF

В эту игру я играл с огромным удовольствием, помню те 000-е когда еще путешествовал на автобусе в универ))). Да, не взирая на камеру, хотя уже тогда она меня напрягла, игра все же была збс. И я не понимаю если честно, зачем сувать сюда РЕ4, это вообще другие коридоры, и другая тема. ДС был чем то новым, и ну никак не пах чем то старым, тем более РЕ4.

P.S. ну вот не зашла мне эта игра (РЕ4), даже ремейк не попробовал, нах))) Че нимуснете фанатики РЕ4?

-2
X_ray_83

Действительно причем тут RE4 )))

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