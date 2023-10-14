Dead Space отмечает 15-летие ©

Dead Space ворвалась на сцену в 2008 году, навсегда изменив наше отношение к погружению в интенсивные ужасы в космосе. Игра несет в себе влияние научно-фантастического ужаса, ловко отдавая дань уважения более ужасным аспектам Event Horizon и Alien, в то же время используя Resident Evil 4 2005 года в качестве геймплея, чтобы создать что-то уникальное. События Dead Space разворачиваются в 2508 году, в то время, когда человечество находится на грани вымирания из-за нехватки ресурсов. В игре используются стандартные образы космической колонизации и инопланетных артефактов, чтобы рассказать захватывающе устрашающую историю о страхе и изоляции.

Слово «погружение» часто используется в дискурсе видеоигр, и оно принимает контекстно-зависимые определения, которые варьируются в зависимости от предпочтений и ожиданий игрока. Тем не менее, Dead Space модифицирует захватывающий игровой процесс в самой своей душе, отказываясь от стандартных внутриигровых HUD в пользу компонентов, которые являются неотъемлемой частью окружающей среды, таких как полоска здоровья инженера Айзека Кларка, которая всегда указана сзади его костюма.

В игре не появляются цели, приостанавливающие игру, вместо этого они интегрированы в виде голографических проекций костюма Айзека, и ни одна из экспозиций или контекстных подсказок не кажется недиегетической. Когда Айзек движется по ретрофутуристическим коридорам Ишимуры, мы сосредоточены только на выживании и управлении ресурсами, в то время как знания развиваются естественным образом с продвижением вперед в реальном времени.

Поскольку бой является сердцем стратегии выживания Dead Space, настойчивое требование игры к расчленению конечностей вместо традиционных выстрелов в голову усиливает тревогу, которая нарастает, когда Айзек отправляется в недра корабля. Ограниченные шкалы здоровья и боеприпасов в сочетании с непредсказуемостью появления врагов бросают мрачную тень на тайну некроморфов и их происхождения, а характер этих напряженных столкновений создает ощущение, что выживание полностью заслужено.

Более того, полное молчание Айзека лишь усиливает связь между игроком и главным героем, несмотря на то, что это палка о двух концах с точки зрения развития персонажа — аспект, который был пересмотрен в недавнем ремейке Dead Space, где у него появились реплики, которые помогают лучше понять его психику.

Говоря о ремейке Dead Space (который намеренно основывается на достоинствах оригинала), тот факт, что новая итерация только улучшает свою предшественницу, не радикально переосмысливая ее ДНК, является доказательством вечной привлекательности последней. Да, здесь и там внесено несколько структурных изменений, чтобы идти в ногу со временем, но ремейк очень верен ритму оригинала и сосредоточен на том, чтобы довести и без того превосходный игровой процесс до твердой оценки 11 из 10.

Спустя пятнадцать лет после выхода Dead Space по-прежнему ощущается как уникальный космический хоррор на выживание, несмотря на банальность жанровых стереотипов, которые он охватывает.