Dead Space 13.10.2008
9.2 4 276 оценок

Русская озвучка для ремейка Dead Space уже записана, но её выпустит другая студия

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butcher69
Новости

В сообществе русской озвучки разгорелся небольшой скандал.

Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) сообщили об уходе куратора Артёма Чернов в студию GamesVoice. Он забрал с собой все свои проекты - GTA Vice City, Dead Space, Max Payne 3, The Suffering, The Wheel of Time, GTA San Andreas и Jagged Alliance.

По словам Артёма, переход не окажет влияния на прогресс или на сроки выхода проектов. И более того, озвучка для ремейка Dead Space уже записана и "теперь осталось наконец-то свести звук и воткнуть его в игру."

По словам Артёма, в Mechanics VoiceOver озвучки не вышли бы, поскольку за этот год проектами занимался только он и ему надоело такое отношение.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Джейк Сулли

Еще бы на торрентах с таблеткой вышла :(

8
Cidorobitch

Ждём. Но ждать придётся, думаю, очень долго, Импресс одна, а игр хороших вышло много.

0
Tiktotayou124 Cidorobitch

Ей просто взламывать лень, вот и всё.

0
ED61

можно взять токен денова и играть.. всё работает ..очереди нет ..но нужно поплясать с бубном малёха и акаунту должна быть неделя для запроса на токен.. у меня от туда токен на Need for Speed Unbound и Dead Space (2023).. cs.rin.ru всё здесь есть . кидать запрос на токен (который сделается через CTRL+C) только в личку и только anadius_tokens.. anadius не пешите будет ругаться

0
ModRed5555

Ой как неожидано. Никогда такого не было , и вот........

4
ivan41kds

да хоть как на самом деле, главное, чтобы получилось качественно

3
Tiktotayou124

Совершенно всё равно кто выпускает, главное - результат.

3
Аpelsin

шо бабки не поделили?

0
Peter t

Как это Связано с деньгами? Если нечего не изменилось вообще нечего проекты одного человека перешли в другую и там они и выдут просто сменил человек группу а бабки которые вы там говорили были уже собраны так то. Чего там делить то надо 🤷‍♂️

0
Nick1906

Осталось её ещё взломать этой Клавдии Императрице

0