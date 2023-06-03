Русская озвучка для ремейка Dead Space уже записана, но её выпустит другая студия

В сообществе русской озвучки разгорелся небольшой скандал.
Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) сообщили об уходе куратора Артёма Чернов в студию GamesVoice. Он забрал с собой все свои проекты - GTA Vice City, Dead Space, Max Payne 3, The Suffering, The Wheel of Time, GTA San Andreas и Jagged Alliance.
По словам Артёма, переход не окажет влияния на прогресс или на сроки выхода проектов. И более того, озвучка для ремейка Dead Space уже записана и "теперь осталось наконец-то свести звук и воткнуть его в игру."
По словам Артёма, в Mechanics VoiceOver озвучки не вышли бы, поскольку за этот год проектами занимался только он и ему надоело такое отношение.
Еще бы на торрентах с таблеткой вышла :(
Ждём. Но ждать придётся, думаю, очень долго, Импресс одна, а игр хороших вышло много.
Ей просто взламывать лень, вот и всё.
можно взять токен денова и играть.. всё работает ..очереди нет ..но нужно поплясать с бубном малёха и акаунту должна быть неделя для запроса на токен.. у меня от туда токен на Need for Speed Unbound и Dead Space (2023).. cs.rin.ru всё здесь есть . кидать запрос на токен (который сделается через CTRL+C) только в личку и только anadius_tokens.. anadius не пешите будет ругаться
Ой как неожидано. Никогда такого не было , и вот........
да хоть как на самом деле, главное, чтобы получилось качественно
Совершенно всё равно кто выпускает, главное - результат.
шо бабки не поделили?
Как это Связано с деньгами? Если нечего не изменилось вообще нечего проекты одного человека перешли в другую и там они и выдут просто сменил человек группу а бабки которые вы там говорили были уже собраны так то. Чего там делить то надо 🤷♂️
Осталось её ещё взломать этой Клавдии Императрице