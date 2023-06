Русская озвучка для ремейка Dead Space уже записана, но её выпустит другая студия ©

В сообществе русской озвучки разгорелся небольшой скандал.

Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) сообщили об уходе куратора Артёма Чернов в студию GamesVoice. Он забрал с собой все свои проекты - GTA Vice City, Dead Space, Max Payne 3, The Suffering, The Wheel of Time, GTA San Andreas и Jagged Alliance.

По словам Артёма, переход не окажет влияния на прогресс или на сроки выхода проектов. И более того, озвучка для ремейка Dead Space уже записана и "теперь осталось наконец-то свести звук и воткнуть его в игру."

По словам Артёма, в Mechanics VoiceOver озвучки не вышли бы, поскольку за этот год проектами занимался только он и ему надоело такое отношение.