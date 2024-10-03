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Dead Space 13.10.2008
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.2 5 331 оценка

Состоялся релиз неофициальной озвучки ремейка Dead Space от студии GamesVoice

butcher69

Команда энтузиастов из GamesVoice выпустила собственную русскоязычную озвучку для ремейка Dead Space (2023), что позволяет поклонникам насладиться культовым космическим хоррором с голосами на родном языке. По этому случаю был представлен релизный трейлер, демонстрирующий геймплей и кинематографические сцены.

Русская озвучка доступна бесплатно для пользователей на ПК. Длительность работы над проектом объясняется возникшими техническими трудностями, хотя запись голосов и сведение аудиотреков были завершены ещё весной этого года. Сейчас все проблемы устранены, и игра полностью поддерживает русскую озвучку.

Dead Space Remake "Русификатор текста и звука" [v1.0] {GamesVoice}
226
108
Комментарии: 108
Ваш комментарий
OculusMortem

Как же так, тут же на пг рассказывали какие они скамеры и ничего не делают.

50
Peter t
26
RedVakzal Peter t

чел говорил так, как будто сам в компании работает.

24
lowkek Peter t

Через пару недель такие снова всплывут, когда хайп по ДС уляжется и начнут уже за Джедаев предъявлять, а потом за Алана 2. С Хогвартсом и Хеллблейд пройденная история

12
OculusMortem Peter t

Вот эти вот умолишенные, ага ага да

2
AlexLex

С удовольствием пройду этот Ремейк еще раз уже с отличной озвучкой, как это было с The Callisto Protocol.

3
CidoroВitch

Отлично! Теперь бы дождаться, когда из игры уберут Денуво и можно будет, наконец, с наслаждением пройти!

38
Дмитрий Ильюченко

не уберут можешь не ждать

-39
CidoroВitch Дмитрий Ильюченко

Я, всё же, подожду!

25
Дмитрий Ильюченко CidoroВitch

та понятно что не купишь жди но не кто взломами уже не занимается

-31
Peter t Дмитрий Ильюченко

С звёздные войны джедай убрали она тоже от EA так то и на Dead Space уберут это вопрос времени.

30
Дмитрий Ильюченко Peter t

и когда лет через 5 ? и в зв войнах не взломали а просто денуву еа не продлила а так те кто ждут кряка можете только надеяться что еа не продлят подписку на дыню

-22
Fox534

Ну наконец то. Не прошло и 2 года.

13
PG Trash

Всего лишь 1,5 ))) Программер, работавший на чистом энтузиазме, прям молоток.

1
Винтони PG Trash

Чистый энтузиазм, это когда ты бесплатно делаешь. Здесь не тот случай.

-6
PG Trash Винтони

Вы видимо комментируете, не имея понятия о предмете разговора.

Специально для вас, и подобных вам, не знающих ситуацию:
Проект по озвучке стартовала группа МВО (Mechanics VoiceOver), собрав деньги. И как один из задонативших, я следил за проектом. После окончания работы с актерами, куратор проекта, некий Артём Чернов, со всеми наработками перебежал в ГВ (GamesVoice). Т.к. средства были Черновым израсходованы, а звук надо было добавить в игру, в сентябре прошлого года он нашёл программиста-энтузиаста, который занялся, неспеша, этим вопросом. Работал он, программист, без оплаты, т.к. у ГО на работу программера по этому проекту средств не было и не планировалось.

И вот спустя год энтузиаст закончил работу, за что ему честь и хвала. Зовут нашего героя-энтузиаста Александр Киселев.

Пруф вам в тред:

14
JackReacher

Дождались)

10
Velikiy Guru

Вообще-то еще кряк ждать надо, а так то здорово.

-11
Аналиус Velikiy Guru

я купил офлайн активацию за 100р

-7
raib3rg Velikiy Guru

я приобрел по скидке, но пока не прошел полностью, надоели фризы постоянные

-1
BENDJI Аналиус

Я купил за 20 рублей

-1
Аналиус BENDJI

где?

вот я лох мог 80 р с экономить

0
kazak119

шикарная озвучка! спасибо!

10
6363

ДОЖДАЛИСЬ!

9
Firеfuck

Рад, что прекрасная студия всё же выпустила русскую озвучку.

8
simiola

Красавчики, уже установил, все работает!

7
Abarmot90

текст и текстуры тоже переведены?

1
simiola Abarmot90

да

0
Abarmot90 simiola

спасибо

1
ЛАГАРИУМ

ище осталось игру зломать хакерам ,а покупать я не буду с денуво даже если б были гроши

6
Slipnot6

Уважаю такую принципиальность.

-1
TriManul

Как же это логично ждать месяцами/годами игру, чтобы сэкономить 100 рублей за аккаунт xDDD

-9
Jarvis666 TriManul

Последнее время оффлайн активации начали сильно моросить. Порой приходится ждать по нескольку дней после покупки, чтобы игра запустилась, потому что Денуво можетъ зарегать только 5 компов в сутки, на купленом аккаунте.

0
RickeyIMBA Jarvis666

ну ты дальше у придурков покупай акки и жди по нескольку дней))

0
Armen 88

Свершилось

3
FRentertainment2

Что ж, придется перепроходить.

3
Anton Vasiljev

я как раз берёг новую игру +

1
FRentertainment2 Anton Vasiljev

Приятного прохождения. И про костюм топовый не забудь.

0
Аркадий Фролов

Я если честно от ролика в полном погружении, так грамотно озвучили роли, что прям настоящие профессионалы!!!!!! Это я от чистого сердца. Теперь снова перепройду игру. Ребятам успехов в данной работе и развития в большую студию!! Пусть Господь улыбнется Вам!!!

3
Виктор Орловский

Давно ждал, причина перепройти. Всё же ремейк очень приятный вышел, ИМХО. Надеюсь вторую и третью часть всё же ремейкнут несмотря на различные слухи... Одна из любимых серий игр. P.S Айзек, почини.

2
Аналиус

ура!!!!!

2
BIAGROM

Ну наконец-то, юху, а то задолбался читать субтитры;)

2
6363

Кстати. держу в курсе, старый обход работает.

2
Mad_cloud

Ну это просто топчик

1
Кей Овальд

ДА ИДИ ТЫ! Вот это прям спасибо, это прям следующей же игрой запройду.

1
JEKABRAZZ

Наконец-то.

1
ilya6969

лучшая новость за сегодня

1
AndruhaGruz

Подскажите пожалуйста а можно файлы в ручную закинуть а то у меня при запуске инсталлятора выдаёт ошибку. И если можно то в какие папки. Заранее спасибо.

1
Vvvvd

Удали из папки с игрой файл "CryptBase.dll", сделав копию(на всякий...), тогда установится без проблем.

0
DetroyT[RU]

Даешь вторую и третью часть!

1
Skorskis

Наконец то!!! Я не проходил игру ждал озвучку, после догтауна, дедспейс на очереди :)

1
mrKAB2N

Озвучка збс, но эпилептикам не рекомендую смотреть трейлер!

1
SjKg

У кого-то сегодня праздник, видать. Спайс со звуком.

1
553dark

У меня не ставиться, пишет что есть моды. Перехэшировал файлы и не помогло(

1
Vvvvd

Удали из папки с игрой файл "CryptBase.dll", сделав копию(на всякий...), тогда установится без проблем.

2
553dark Vvvvd

спасибо, всё работает

0
yurik111

Вот это я понимаю. Ну теперь кайф!

1
maclex

Прохожу в третий раз. С этой озвучкой игра заиграла новыми красками ✨

1
Комментарий удален
simiola

с сайта геймвойс, с гугл диска все пашет

1
Комментарий удален
Ssilverstone AndruhaGruz

Forbidden West )

0
AndruhaGruz Ssilverstone
0
Никита Дроздоvv

ура

0
Porsche911GT3RS

Осталось замена модельки бабки жены ГГ, на хотя бы старую низкополигоналку и можно сыграть

0
Gerard Shepard1

Бл... Только неделю назад прошел...

0
DedNotDeath

ура

0
askazanov

Круто!!!

0
Arhont89

Круто! жаль только, что EA болт забила на деда и раздражающие статеры так и останутся в игре (

0
BaGa-HaCkEr

Ништяк!

0
SoRaS3

Норм.

0
Cryptocurrencyhead

Мда.

0
DAJIekceu

Смешно в конце ролика.

0
Комментарий удален
Вор Пиратычь

Не это какой то левый сайт косящий под рутор. С таково качать дураков нет.

-1
Dark_AssassinUA

А стоило всего-то открыть глаза и увидеть - "Не актуально (не работает на данный момент)"

0
grendel777

лучше торрент дайте

0
hangloose

озвучка Control шикарная, жду AW2

0
voviangenze

не прошло и 3 года--СПАСИБО игру уже прошёл.

0
Typka_cs

Кайф

-1
Viking90

Херасе:)

-1
Рогатый Лорд

Какая круть, столько знакомых голосов качественных, но портит всё мама айзека.

-1
Юрий Пенкин

голоса вообще то из озвучки оригинала официальной, но режет слух некоторые фразы, например инженер говорит - шмякнулись, по детски как то

0
Юркец

ну теперь можно и допройти, хотя англ шикардос

-3
Cидoрыч

Поздновато Игра вышла в 2008 году в неё уже все играли и не один раз.

-3
MrRed4et

Речь о римейке 2023 года, к нему вышла озвучка.

2
Fenharell

без взлома игры не интересно

-6
Retro Ranger

не совсем понятен еффект голоса в шлеме, он как будто надел реальное ведро и говорит в нем, а не в микрофон

-7
Glodus Muspell

Еще озвучте алладин на сеге. Кому то делать реально нечего чем озвучку делать слепым игрокам или кто читать не умеет

-33
vanтт

За что народ проголосовал рублём, то и озвучивают. Тебе реально делать нечего, что ты решил тут своё недовольство выразить?

7
Glodus Muspell vanтт

Ну а то. Я бы эту игру за два озвучил бы, ну ладно за три вечера и хватит мне 5000 рублей за это

-17
Neco161 Glodus Muspell

Забавный коммент. Была бы у тебя всратая озвучка, с всратым звуком, а тут профессиональные актёры дубляжа,( с профессиональной звуковой аппаратурой ) у которых, помимо пиратского дубляжа игр, есть и другие проекты, в которых они участвуют. И эт я не говорю, что студия запарилась и нашла тех же актёров дубляжа, что и в оригинальном мёртвом космосе))

6
Glodus Muspell Neco161

Русская озвучка уже тыщу лет как существует в оригинале. Еще не хватает пять версии разных озвучек. Добавить бы еще кубик в кубе

-13
Mikhail Donskoy Glodus Muspell

Ну так и играй в оригинал!

4