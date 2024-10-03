Состоялся релиз неофициальной озвучки ремейка Dead Space от студии GamesVoice

Команда энтузиастов из GamesVoice выпустила собственную русскоязычную озвучку для ремейка Dead Space (2023), что позволяет поклонникам насладиться культовым космическим хоррором с голосами на родном языке. По этому случаю был представлен релизный трейлер, демонстрирующий геймплей и кинематографические сцены.

Русская озвучка доступна бесплатно для пользователей на ПК. Длительность работы над проектом объясняется возникшими техническими трудностями, хотя запись голосов и сведение аудиотреков были завершены ещё весной этого года. Сейчас все проблемы устранены, и игра полностью поддерживает русскую озвучку.