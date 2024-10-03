Состоялся релиз неофициальной озвучки ремейка Dead Space от студии GamesVoice

Команда энтузиастов из GamesVoice выпустила собственную русскоязычную озвучку для ремейка Dead Space (2023), что позволяет поклонникам насладиться культовым космическим хоррором с голосами на родном языке. По этому случаю был представлен релизный трейлер, демонстрирующий геймплей и кинематографические сцены.
Русская озвучка доступна бесплатно для пользователей на ПК. Длительность работы над проектом объясняется возникшими техническими трудностями, хотя запись голосов и сведение аудиотреков были завершены ещё весной этого года. Сейчас все проблемы устранены, и игра полностью поддерживает русскую озвучку.
Как же так, тут же на пг рассказывали какие они скамеры и ничего не делают.
чел говорил так, как будто сам в компании работает.
Через пару недель такие снова всплывут, когда хайп по ДС уляжется и начнут уже за Джедаев предъявлять, а потом за Алана 2. С Хогвартсом и Хеллблейд пройденная история
Вот эти вот умолишенные, ага ага да
С удовольствием пройду этот Ремейк еще раз уже с отличной озвучкой, как это было с The Callisto Protocol.
Отлично! Теперь бы дождаться, когда из игры уберут Денуво и можно будет, наконец, с наслаждением пройти!
не уберут можешь не ждать
Я, всё же, подожду!
та понятно что не купишь жди но не кто взломами уже не занимается
С звёздные войны джедай убрали она тоже от EA так то и на Dead Space уберут это вопрос времени.
и когда лет через 5 ? и в зв войнах не взломали а просто денуву еа не продлила а так те кто ждут кряка можете только надеяться что еа не продлят подписку на дыню
Ну наконец то. Не прошло и 2 года.
Всего лишь 1,5 ))) Программер, работавший на чистом энтузиазме, прям молоток.
Чистый энтузиазм, это когда ты бесплатно делаешь. Здесь не тот случай.
Вы видимо комментируете, не имея понятия о предмете разговора.
Специально для вас, и подобных вам, не знающих ситуацию:
Проект по озвучке стартовала группа МВО (Mechanics VoiceOver), собрав деньги. И как один из задонативших, я следил за проектом. После окончания работы с актерами, куратор проекта, некий Артём Чернов, со всеми наработками перебежал в ГВ (GamesVoice). Т.к. средства были Черновым израсходованы, а звук надо было добавить в игру, в сентябре прошлого года он нашёл программиста-энтузиаста, который занялся, неспеша, этим вопросом. Работал он, программист, без оплаты, т.к. у ГО на работу программера по этому проекту средств не было и не планировалось.
И вот спустя год энтузиаст закончил работу, за что ему честь и хвала. Зовут нашего героя-энтузиаста Александр Киселев.
Пруф вам в тред:
Дождались)
Вообще-то еще кряк ждать надо, а так то здорово.
я купил офлайн активацию за 100р
я приобрел по скидке, но пока не прошел полностью, надоели фризы постоянные
Я купил за 20 рублей
где?
вот я лох мог 80 р с экономить
шикарная озвучка! спасибо!
ДОЖДАЛИСЬ!
Рад, что прекрасная студия всё же выпустила русскую озвучку.
Красавчики, уже установил, все работает!
текст и текстуры тоже переведены?
да
спасибо
ище осталось игру зломать хакерам ,а покупать я не буду с денуво даже если б были гроши
Уважаю такую принципиальность.
Как же это логично ждать месяцами/годами игру, чтобы сэкономить 100 рублей за аккаунт xDDD
Последнее время оффлайн активации начали сильно моросить. Порой приходится ждать по нескольку дней после покупки, чтобы игра запустилась, потому что Денуво можетъ зарегать только 5 компов в сутки, на купленом аккаунте.
ну ты дальше у придурков покупай акки и жди по нескольку дней))
Свершилось
Что ж, придется перепроходить.
я как раз берёг новую игру +
Приятного прохождения. И про костюм топовый не забудь.
Я если честно от ролика в полном погружении, так грамотно озвучили роли, что прям настоящие профессионалы!!!!!! Это я от чистого сердца. Теперь снова перепройду игру. Ребятам успехов в данной работе и развития в большую студию!! Пусть Господь улыбнется Вам!!!
Давно ждал, причина перепройти. Всё же ремейк очень приятный вышел, ИМХО. Надеюсь вторую и третью часть всё же ремейкнут несмотря на различные слухи... Одна из любимых серий игр. P.S Айзек, почини.
ура!!!!!
Ну наконец-то, юху, а то задолбался читать субтитры;)
Кстати. держу в курсе, старый обход работает.
Ну это просто топчик
ДА ИДИ ТЫ! Вот это прям спасибо, это прям следующей же игрой запройду.
Наконец-то.
лучшая новость за сегодня
Подскажите пожалуйста а можно файлы в ручную закинуть а то у меня при запуске инсталлятора выдаёт ошибку. И если можно то в какие папки. Заранее спасибо.
Удали из папки с игрой файл "CryptBase.dll", сделав копию(на всякий...), тогда установится без проблем.
Даешь вторую и третью часть!
Наконец то!!! Я не проходил игру ждал озвучку, после догтауна, дедспейс на очереди :)
Озвучка збс, но эпилептикам не рекомендую смотреть трейлер!
У кого-то сегодня праздник, видать. Спайс со звуком.
У меня не ставиться, пишет что есть моды. Перехэшировал файлы и не помогло(
Удали из папки с игрой файл "CryptBase.dll", сделав копию(на всякий...), тогда установится без проблем.
спасибо, всё работает
Вот это я понимаю. Ну теперь кайф!
Прохожу в третий раз. С этой озвучкой игра заиграла новыми красками ✨
с сайта геймвойс, с гугл диска все пашет
Forbidden West )
ура
Осталось замена модельки бабки жены ГГ, на хотя бы старую низкополигоналку и можно сыграть
Бл... Только неделю назад прошел...
ура
Круто!!!
Круто! жаль только, что EA болт забила на деда и раздражающие статеры так и останутся в игре (
Ништяк!
Норм.
Мда.
Смешно в конце ролика.
Не это какой то левый сайт косящий под рутор. С таково качать дураков нет.
А стоило всего-то открыть глаза и увидеть - "Не актуально (не работает на данный момент)"
лучше торрент дайте
озвучка Control шикарная, жду AW2
не прошло и 3 года--СПАСИБО игру уже прошёл.
Кайф
Херасе:)
Какая круть, столько знакомых голосов качественных, но портит всё мама айзека.
голоса вообще то из озвучки оригинала официальной, но режет слух некоторые фразы, например инженер говорит - шмякнулись, по детски как то
ну теперь можно и допройти, хотя англ шикардос
Поздновато Игра вышла в 2008 году в неё уже все играли и не один раз.
Речь о римейке 2023 года, к нему вышла озвучка.
без взлома игры не интересно
не совсем понятен еффект голоса в шлеме, он как будто надел реальное ведро и говорит в нем, а не в микрофон
Еще озвучте алладин на сеге. Кому то делать реально нечего чем озвучку делать слепым игрокам или кто читать не умеет
За что народ проголосовал рублём, то и озвучивают. Тебе реально делать нечего, что ты решил тут своё недовольство выразить?
Ну а то. Я бы эту игру за два озвучил бы, ну ладно за три вечера и хватит мне 5000 рублей за это
Забавный коммент. Была бы у тебя всратая озвучка, с всратым звуком, а тут профессиональные актёры дубляжа,( с профессиональной звуковой аппаратурой ) у которых, помимо пиратского дубляжа игр, есть и другие проекты, в которых они участвуют. И эт я не говорю, что студия запарилась и нашла тех же актёров дубляжа, что и в оригинальном мёртвом космосе))
Русская озвучка уже тыщу лет как существует в оригинале. Еще не хватает пять версии разных озвучек. Добавить бы еще кубик в кубе
Ну так и играй в оригинал!