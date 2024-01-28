Год спустя ремейк Dead Space стал доказательством того, что фанатам нужна Dead Space 4

Ремейк Dead Space вышел год назад, 27 января 2023 года. Его успех стал одним из самых ярких событий 2023 года, что даже побудило издателя Electronic Arts разослать опрос, оценивающий интерес фанатов к новым ремейкам научно-фантастической франшизы ужасов. Хотя ремейк Dead Space 2 под руководством EA Motive является заманчивой перспективой, еще более захватывающей является идея передать Motive бразды правления франшизой и позволить талантливой студии разработать продолжение Dead Space 3.

После того, как Motive поразила поклонников «Звездных войн» способностью студии создать безупречный визуальный и звуковой дизайн как в Star Wars Squadrons, так и в Star Wars Battlefront 2, работа Motive над ремейком Dead Space считается одним из самых впечатляющих презентаций среди всех игр, выпущенных в 2023 году. В частности, звуковое оформление Dead Space не имеет себе равных, что делает эту игру практически обязательной для игры в наушниках. Даже год спустя, когда выходит все больше и больше игр, созданных с использованием Unreal Engine 5 и расширяющих границы визуальной точности, освещение и текстуры Dead Space также являются выдающимися в жанре ужасов выживания.

Motive доказала, что обладает способностью создавать захватывающие хоррор-игры, и было бы стыдно ограничивать их талант другим ремейком. Ремейк Dead Space великолепен, но нельзя отрицать, что он невероятно верен исходному материалу, что несколько смягчает его влияние на игроков, которые прекрасно знакомы с оригиналом. Видя, как EA Motive использует свой талант к атмосферному освещению и звуковому дизайну и создает совершенно новый опыт во вселенной Dead Space, у нее есть потенциал, чтобы в конечном итоге стать самой пугающей игрой в серии.

Вместо того, чтобы возлагать на студию ответственность за создание ремейка Dead Space 2, Motive могла бы использовать свой опыт разработки ремейка Dead Space для создания Dead Space 4, которая перезагрузит франшизу, во многом так же, как это сделала Resident Evil 7. 2023 год подарил игрокам не один, а сразу два отличных ремейка величайших игр всех времен в жанре Survival Horror. Спустя год после выхода Dead Space очевидно, что это должно стать началом полноценной серии.