Маленький Рем идёт в бой - сообщество Deadlock сделало свой выбор

Сообщество Deadlock неожиданно проявило редкое единодушие и здравый смысл, выбрав следующего героя для добавления в игру. В рамках крупного обновления «Старые боги, новая кровь», которое принесёт сразу шесть новых персонажей, Valve доверила игрокам определить порядок их выхода. И первым в списке оказался не эффектная леди-единорог и не харизматичный оборотень, а маленький, но крайне опасный Рем.

Согласно официальному описанию, Рем — «случайный безбилетный пассажир из мира снов», застрявший в городе, который никогда не спит. По геймплею это герой поддержки, заточенный под контроль, выживаемость и помощь команде. Его ключевая способность «Бросок подушки» наносит 75 урона, сильно отбрасывает цель, замедляет её на 45% и сокращает перезарядку умений при попадании.

Для исцеления у Рема есть навык «Составить компанию»: он прыгает к союзнику и дремлет рядом, восстанавливая здоровье обоим и запуская мощный эффект регенерации. Умение «Маленькие помощники» позволяет призывать мини-существ, которые собирают ящики, помогают с задачами или усиливают союзников — от бонусов к скорости и сопротивлениям до лечения и увеличения урона.

Но настоящим кошмаром обещает стать ультимейт «Время спать». Это массовая атака по области, накладывающая сонливость, замедление и запрет на способности передвижения — даже сквозь стены. Ульта наносит 220 урона в радиусе 24 метров и, судя по первым реакциям, может кардинально менять ход сражений.