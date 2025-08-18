Разработчик Deadlock сообщил о скором появлении новых персонажей

По его словам, обновление выйдет уже на этой неделе

Разработчик командного MOBA-шутера Deadlock под никнеймом Yoshi сообщил, что уже на этой неделе для игры выйдет патч с контентом и новыми персонажами. На это обратили внимание пользователи Reddit.

На этой неделе мы планируем выпустить обновление с новым контентом, в первую очередь включая нескольких героев, над которыми мы работали и которые уже готовы.



Yoshi, разработчик Deadlock

Последнее крупное обновление в Deadlock вышло в конце июля. В нем авторы командного MOBA-шутера значительно изменили баланс героев и предметов, переработали центрального босса, а также удалили телепорты.