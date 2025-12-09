Состоялся релиз карточного соулслайка Death Howl от издателя 11 bit studios

Издательство 11 bit studios совместно с разработчиками из коллектива The Outer Zone объявили о выходе своего нового проекта под названием Death Howl. Игра в жанре пошаговой тактической стратегии с элементами карточного рогалика и соулслайка уже доступна пользователям персональных компьютеров в сервисе Steam.

Сюжетная линия посвящена истории охотницы по имени Ро, которая не может смириться с гибелью своего сына. Ведомая таинственными голосами, героиня отправляется в сюрреалистичный мир духов, чтобы бросить вызов смерти и вернуть ребенка в мир живых. Путешествие пролегает через тринадцать разнообразных биомов, наполненных забытыми легендами и опасными существами.

Геймплей проекта сочетает исследование локаций с тактическими битвами на сетке. Ключевой механикой является построение колоды: игрокам доступно для крафта и улучшения более 160 карт, позволяющих создавать различные билды на основе ядов, грубой силы, жертвоприношений или маневренности. Дополнительную вариативность в сражения вносят шаманские тотемы и взаимодействие с окружением.

Авторы обещают сюжетную кампанию продолжительностью более 25 часов, в ходе которой геймерам предстоит сразиться с тридцатью видами рядовых противников и уникальными боссами. Игра со старта получила полную верификацию для портативной консоли Steam Deck. В честь релиза на Death Howl действует временная скидка, снижающая стоимость новинки до 738 рублей в российском регионе магазина.