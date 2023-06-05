Death Stranding Director's Cut выходит на Mac - Apple открывает двери для игр и быстрого портирования продукции ©

Хидео Кодзима появился на сегодняшней презентации, и на мероприятии была представлена Death Stranding Director's Cut . Игра будет работать на устройствах американской корпорации - японский разработчик обещает, что его следующие продукты придут на технику Apple. Выпуск игр на новых устройствах начнется в 2023 году.

Хидео Кодзима хочет предложить свои следующие игры на устройствах Apple в будущем, но, конечно, мы должны дождаться конкретных объявлений.

Apple также сообщила, что намерена предоставить гораздо больше игр для своего оборудования - Game Mode позволит "еще более захватывающий" игровой процесс, что станет возможным, в частности, благодаря полной поддержке контроллеров Sony и Microsoft.