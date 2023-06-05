Death Stranding 08.11.2019
8 2 160 оценок

Death Stranding Director's Cut выходит на Mac - Apple открывает двери для игр и быстрого портирования продукции

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butcher69
Новости

Хидео Кодзима появился на сегодняшней презентации, и на мероприятии была представлена Death Stranding Director's Cut . Игра будет работать на устройствах американской корпорации - японский разработчик обещает, что его следующие продукты придут на технику Apple. Выпуск игр на новых устройствах начнется в 2023 году.

Хидео Кодзима хочет предложить свои следующие игры на устройствах Apple в будущем, но, конечно, мы должны дождаться конкретных объявлений.

Apple также сообщила, что намерена предоставить гораздо больше игр для своего оборудования - Game Mode позволит "еще более захватывающий" игровой процесс, что станет возможным, в частности, благодаря полной поддержке контроллеров Sony и Microsoft.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Алан Битаров

Поиграть получится только на терке за 10к$?

4
warp 37

Господи, да проще Steam Deck за копейки купить и играть.

0
Kostya Bashmakov

Может хоть оптимизон играм будут лучше делать ради слабых маков

0