Кодзима пообещал переосмыслить жанр игровых экранизаций с фильмом Death Stranding

Кодзима опять готовит что-то необычное — на этот раз с фильмом по Death Stranding. Знаменитый геймдизайнер заявил, что не хочет просто перенести игру на большой экран, а собирается создать какой-то совершенно новый подход к экранизациям:

Я стремлюсь показать новое измерение кинематографической адаптации, которое выходит за рамки простого превращения игры в художественный фильм.

Также Кодзима напомнил, что он в первую очередь делает игры, несмотря на то, что некоторые люди говорят об обратном:

Да, люди часто говорят, что мои работы напоминают фильмы. Но всё-таки в первую очередь это игры.

Судя по всему, теперь он хочет показать, как можно по-настоящему соединить эти два мира. Вот только есть одно «но» — студия A24, которая взялась за экранизацию, пригласила Кодзиму только как консультанта. Так что пока непонятно, сколько его идей реально воплотят в жизнь.

Кстати, обо всём этом он рассказал журналу Variety, который недавно включил нашего героя в список главных деятелей развлекательной индустрии.