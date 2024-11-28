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Death Stranding 08.11.2019
Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 966 оценок

Кодзима пообещал переосмыслить жанр игровых экранизаций с фильмом Death Stranding

Lunersun
Новости

Кодзима опять готовит что-то необычное — на этот раз с фильмом по Death Stranding. Знаменитый геймдизайнер заявил, что не хочет просто перенести игру на большой экран, а собирается создать какой-то совершенно новый подход к экранизациям:

Я стремлюсь показать новое измерение кинематографической адаптации, которое выходит за рамки простого превращения игры в художественный фильм.

Также Кодзима напомнил, что он в первую очередь делает игры, несмотря на то, что некоторые люди говорят об обратном:

Да, люди часто говорят, что мои работы напоминают фильмы. Но всё-таки в первую очередь это игры.

Судя по всему, теперь он хочет показать, как можно по-настоящему соединить эти два мира. Вот только есть одно «но» — студия A24, которая взялась за экранизацию, пригласила Кодзиму только как консультанта. Так что пока непонятно, сколько его идей реально воплотят в жизнь.

Кстати, обо всём этом он рассказал журналу Variety, который недавно включил нашего героя в список главных деятелей развлекательной индустрии.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
SULIK 712

В то время как остальные лепят одну и ту же хрень, пытаясь угодить повестке или еще кому то, Кодзима хотя бы пытается делать хоть какое-то разнообразие и эксперименты

3
gilian137

Кому как не гениям менять этот мир?
так что верю в Хидео!

-2
Диванный Боец
Кодзима пообещал переосмыслить жанр игровых экранизаций с фильмом Death Stranding

Будет 6 часов ходьбы? Надеюсь хотя бы с ним

-3
Пользователь ВКонтакте

Лет 20ть от него это слышу. // Кот Феликс

-5
SULIK 712

про жанр игровых экранизаций?вроде раньше ничего не снимал

1