Кодзима пообещал переосмыслить жанр игровых экранизаций с фильмом Death Stranding

Кодзима опять готовит что-то необычное — на этот раз с фильмом по Death Stranding. Знаменитый геймдизайнер заявил, что не хочет просто перенести игру на большой экран, а собирается создать какой-то совершенно новый подход к экранизациям:
Я стремлюсь показать новое измерение кинематографической адаптации, которое выходит за рамки простого превращения игры в художественный фильм.
Также Кодзима напомнил, что он в первую очередь делает игры, несмотря на то, что некоторые люди говорят об обратном:
Да, люди часто говорят, что мои работы напоминают фильмы. Но всё-таки в первую очередь это игры.
Судя по всему, теперь он хочет показать, как можно по-настоящему соединить эти два мира. Вот только есть одно «но» — студия A24, которая взялась за экранизацию, пригласила Кодзиму только как консультанта. Так что пока непонятно, сколько его идей реально воплотят в жизнь.
Кстати, обо всём этом он рассказал журналу Variety, который недавно включил нашего героя в список главных деятелей развлекательной индустрии.
В то время как остальные лепят одну и ту же хрень, пытаясь угодить повестке или еще кому то, Кодзима хотя бы пытается делать хоть какое-то разнообразие и эксперименты
Кому как не гениям менять этот мир?
так что верю в Хидео!
Будет 6 часов ходьбы? Надеюсь хотя бы с ним
Лет 20ть от него это слышу. // Кот Феликс
про жанр игровых экранизаций?вроде раньше ничего не снимал