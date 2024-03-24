Партийная Souls-подобная Deathbound получила новую демо-версию в Steam

Издатель инди-игр из Варшавы (Польша) Tate Multimedia и разработчик инди-игр из Рио-де-Жанейро (Бразилия) Trialforge Studio объявили, что они выпустили совершенно новую демо-версию для своей партийной Souls-подобной игры Deathbound, которая уже доступна для ПК в Steam.

Deathbound — это партийная игра в стиле Souls, действие которой разворачивается в бездушном мире, где сталкиваются Вера и Наука. Совершенно новая демо-версия переносит игроков на нижние улицы Зиеминаля, изношенного поля битвы, захваченного Церковью Смерти и ужасными существами. Ближе к концу дороги лежит Грядущая Истина, бессердечный босс, рожденный в результате экспериментов эссенциантов. Путь вперед невозможно проложить в одиночку. Игрокам предстоит призвать павших воинов Зиеминаля в их безжалостный крестовый поход.

Начиная с Steam Next Fest, Trialforge Studio реализовала важные отзывы игроков, такие как улучшенная навигация по уровням, улучшенная коллизия ударов и боевая балансировка, а также корректировки обучения. Кроме того, игроки наконец-то смогут поближе познакомиться с Мамдилом Огате. Мамдил — уникальный персонаж, который специализируется на афро-бразильском боевом искусстве капоэйра, боевом стиле, вдохновленном родиной Trialforge Studio, Бразилией.

Наряду с Мамдилом игроки смогут вызывать четырех дополнительных игровых персонажей и динамически трансформироваться между ними на протяжении всей новой демоверсии.

Поднимите сталь как благородный Терон Гийомен, правая рука Богини Смерти.

Продемонстрируйте грубую силу в роли Агароса из Меривы, правой руки эрцгерцога.

Владейте безжалостной магией, играя за Оливию Хайнц, канцлера короля Крулезгона.

Ударьте из тени в роли Анны Лепус, разочарованной убийцы.

Павшие — это отдельные персонажи со своими уникальными наборами навыков, боевыми стилями и богатой историей. Динамически трансформируйтесь в ходе боя между персонажами и применяйте разрушительные Морф-удары, используя объединенные силы вашей группы, чтобы адаптироваться к окружающим ужасам. Отношения между персонажами также необходимо учитывать, поскольку они сильно влияют на игровой процесс. Сильная синергия может дать боевые усиления, которые могут обернуться катастрофой для несгибаемого босса, ожидающего стали и магии.