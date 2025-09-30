ЧАТ ИГРЫ
Deathground октябрь 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
7.1 42 оценки

Динозавры жаждут крови в трейлере игры Deathground

Simple Jack Simple Jack

Студия Jaw Drop Games выпускает в ранний доступ кооперативный сурвайвал Deathground, в котором геймерам предстоит бороться с гигантскими ящерами.

Кооперативный хоррор на выживание, где игрокам предстоит объединиться в сражении со смертоносными динозаврами.
В раннем доступе будут представлены две карты для тренировочного лагеря (одиночное обучение и бункер, где игроки смогут испытать снаряжение), а также три отдельные миссии в различных локациях. Игрокам предстоит решать разнообразные задачи: от восстановления питания на вулканической электростанции до очистки токсичной теплицы и проникновения в разрушающуюся генетическую лабораторию, чтобы вернуть жизненно важные ресурсы.

Испытать все это можно будет с 7 октября в Steam.

WerGC

опять эта шляпа

TerryTrix

Буквально ребёнок от Dino Crisis и Alien Isolation

