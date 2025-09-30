Динозавры жаждут крови в трейлере игры Deathground

Студия Jaw Drop Games выпускает в ранний доступ кооперативный сурвайвал Deathground, в котором геймерам предстоит бороться с гигантскими ящерами.
Кооперативный хоррор на выживание, где игрокам предстоит объединиться в сражении со смертоносными динозаврами.
В раннем доступе будут представлены две карты для тренировочного лагеря (одиночное обучение и бункер, где игроки смогут испытать снаряжение), а также три отдельные миссии в различных локациях. Игрокам предстоит решать разнообразные задачи: от восстановления питания на вулканической электростанции до очистки токсичной теплицы и проникновения в разрушающуюся генетическую лабораторию, чтобы вернуть жизненно важные ресурсы.
Испытать все это можно будет с 7 октября в Steam.
опять эта шляпа
Буквально ребёнок от Dino Crisis и Alien Isolation