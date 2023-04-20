Deathloop стал результатом сомнений студии относительно Dishonored 3 ©

Dishonored стала хитом компании Arkane, мрачная песочница с разнообразными способами убийствами, которая вознесла студию на вершину рейтинга создателей иммерсивных симуляторов. Ее успех подтвердил решение Bethesda купить Arkane несколькими годами ранее и оставил издателю многообещающую новую серию. Но, несмотря на одобрение критиков, Dishonored 2 не смогла привлечь к серии внимание широкой аудитории. А после выхода в 2017 году самостоятельного расширения Death Of The Outsider, Bethesda решила поставить серию на паузу в пользу более короткого, экспериментального проекта.

Как объясняет основатель Arkane Рафаэль Калантонио, Deathloop изначально задумывалась как "небольшая игра", которая должна была занять и научить чему-то новому Arkane, прежде чем она приступит к другому большому проекту. "Bethesda хотела, чтобы мы что-то сделали", - говорит он. "Они не совсем понимали, куда нам двигаться после Dishonored. Хотим ли мы Dishonored 3? Я не знаю, давайте сделаем что-нибудь простое и короткое, а там посмотрим".

В то время подразделение Arkane в Остине только что сделало Mooncrash, дополнение для Prey. "И тема roguelike немного витала в воздухе", - говорит Калантонио. "Почти все в мире увлекались какими-то roguelike. Так что я почувствовал: "Да, возможно, это тот путь, который нужно пройти, вы перерабатываете геймплей, берете некоторые элементы мира и постоянно ремикшируете контент".

В результате Deathloop стала игрой об одном повторяющемся дне на острове, в которой четыре знакомых уровня сохраняли свою свежесть за счет перетасовки загрузок, целей, расположения врагов и многопользовательских вторжений. И в конце концов, это уже не было маленьким проектом. "Создание Dishonored 3, вероятно, обошлось бы в такую же сумму", - говорит Колантонио. "Но в самом начале разработки, никто и не думал выделать такой бюджет".

Калантонио уже не работал в Arkane к моменту выхода Deathloop - вместо этого он покинул компанию, чтобы работать над замечательной Weird West. Arkane Lyon, тем временем, остается по-своему преданной Dishonored: директор студии Динга Бакаба недавно подтвердил, что действие Deathloop и Dishonored происходит в одной и той же вселенной.