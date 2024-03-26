Анонсирован DeathSprint 66 - кровавый спринтерский спорт в антиутопии

Отчаянный хаос гонок Mario Kart встречается с паркуром Mirror's Edge и ультранасилием гладиаторской арены Древнего Рима в игре Deathsprint 66, мировая премьера которой состоялась на весенней выставке Future Games Show.

В 2066 году, когда большая часть мира разрушена из-за изменения климата, человечество объединилось в несколько оставшихся анклавов. К счастью, оставленные нами города оказались идеальной площадкой для паркура, и не прошло и минуты, как начались невероятно кровожадные забеги Deathsprint. Игроки будут мчаться по разрушающимся городским пейзажам, перепрыгивая через упавшие здания, что станет более жестоким поворотом к Mirror's Edge.

Deathsprint 66 - это спорт для зрителей, и эти зрители жаждут крови. Насилие, присущее этим забегам, пугает: лезвия, напоминающие зеленые и красные снаряды из Mario Kart, грозят отрубить руку любому спортсмену, которому не повезло оказаться на их пути, а тот, кому не повезло , рискует быть разрезанным пополам.

Deathsprint 66 пока не имеет даты выхода, но разработчик Sumo подтвердил, что его новая спортивная игра выйдет на PC в 2024 году (с возможным консольным релизом в будущем, если игра будет достаточно популярной).