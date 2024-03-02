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Deep Rock Galactic 28.02.2018
Экшен, Инди, Кооператив
9.1 580 оценок

Deep Rock Galactic скоро получит поддержку NVIDIA DLSS 3

butcher69
Новости

Прошло более шести лет с момента выхода Deep Rock Galactic в ранний доступ и почти четыре года с момента выхода версии 1.0, а кооперативный шутер от первого лица с космическими гномами все еще продолжает развиваться.

В январе прошлого года игра перешагнула рубеж в 8 миллионов проданных копий на всех платформах. Датский разработчик Ghost Ship Games продолжает обновлять Deep Rock Galactic, чтобы поддерживать интерес к игре. Два дня назад они опубликовали неполный список контента и функций, которые появятся в пятом сезоне, в который, очевидно, входит поддержка NVIDIA DLSS 3.

Deep Rock Galactic была обновлена с помощью NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2 почти два года назад. Дополнительный прирост производительности, обеспечиваемый DLSS 3, несомненно, понравится владельцам видеокарт GeForce RTX 40, хотя игра не так требовательна к железу ПК.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
DavieDzhons

Н.Х.Я?

0
DenisVTR

Глянул системки и единственный вопрос, зачем?

-1