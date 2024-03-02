Deep Rock Galactic скоро получит поддержку NVIDIA DLSS 3

Прошло более шести лет с момента выхода Deep Rock Galactic в ранний доступ и почти четыре года с момента выхода версии 1.0, а кооперативный шутер от первого лица с космическими гномами все еще продолжает развиваться.

В январе прошлого года игра перешагнула рубеж в 8 миллионов проданных копий на всех платформах. Датский разработчик Ghost Ship Games продолжает обновлять Deep Rock Galactic, чтобы поддерживать интерес к игре. Два дня назад они опубликовали неполный список контента и функций, которые появятся в пятом сезоне, в который, очевидно, входит поддержка NVIDIA DLSS 3.

Deep Rock Galactic была обновлена с помощью NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2 почти два года назад. Дополнительный прирост производительности, обеспечиваемый DLSS 3, несомненно, понравится владельцам видеокарт GeForce RTX 40, хотя игра не так требовательна к железу ПК.