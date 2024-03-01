Компания Ghost Ship Games анонсировала пятый сезон Deep Rock Galactic, который принесет несколько новых возможностей для кооперативного шутера от первого лица.

Игра достигла своей шестой годовщины и по-прежнему имеет очень активное сообщество игроков, а успех формулы также подтверждается отличной реакцией на новую Deep Rock Galactic: Survivor.

Несмотря на прошедшее время, команда разработчиков продолжает поддерживать игру, даже если на подходе пятый сезон. Как сообщается в видеодневнике разработчиков, этот сезон характеризуется множеством новых элементов.

Сезон посвящен прелюдии к Rogue Core и привнесет в игру новый тип квестовых миссий, новых врагов и прохождение в классическом стиле, а также различные улучшения основного оружия.

Пятый сезон также принесет ряд оптимизаций, усовершенствованную систему фильтров для косметических предметов и несколько новых танцевальных движений для персонажей, чтобы подчеркнуть их особый стиль.

Также будет введена новая механика, которая позволит игрокам активировать предыдущие сезоны и играть в них после, тем самым запустив Rival Incursion, Rival Escalation, Plaguefall и Critical Corruption для всех желающих.

Среди других нововведений — новые косметические предметы и оружие, которые будут доступны во время празднования годовщины.