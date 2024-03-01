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Deep Rock Galactic 28.02.2018
Экшен, Инди, Кооператив
9.1 576 оценок

Ghost Ship Games анонсировала пятый сезон Deep Rock Galactic

butcher69
Новости

Компания Ghost Ship Games анонсировала пятый сезон Deep Rock Galactic, который принесет несколько новых возможностей для кооперативного шутера от первого лица.

Игра достигла своей шестой годовщины и по-прежнему имеет очень активное сообщество игроков, а успех формулы также подтверждается отличной реакцией на новую Deep Rock Galactic: Survivor.

Несмотря на прошедшее время, команда разработчиков продолжает поддерживать игру, даже если на подходе пятый сезон. Как сообщается в видеодневнике разработчиков, этот сезон характеризуется множеством новых элементов.

Сезон посвящен прелюдии к Rogue Core и привнесет в игру новый тип квестовых миссий, новых врагов и прохождение в классическом стиле, а также различные улучшения основного оружия.

Пятый сезон также принесет ряд оптимизаций, усовершенствованную систему фильтров для косметических предметов и несколько новых танцевальных движений для персонажей, чтобы подчеркнуть их особый стиль.

Также будет введена новая механика, которая позволит игрокам активировать предыдущие сезоны и играть в них после, тем самым запустив Rival Incursion, Rival Escalation, Plaguefall и Critical Corruption для всех желающих.

Среди других нововведений — новые косметические предметы и оружие, которые будут доступны во время празднования годовщины.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
F1NT9SY

Про новый тип квестовых миссий звучит воодушевляюще. Неужели дождёмся сюжет о походах Карла?

0
Гена Транквилизатор

Да неужели, не прошло и года...

-1