Из Deep Rock Galactic удалили грубую шутку про маму

Авторы Deep Rock Galactic столкнулись с массовыми требованиями игроков удалить фразу одного из играбельных персонажей. Все дело в выражении “Die like your mother did!” (“Умри, как это сделала твоя мамаша!”). Как оказалось, некоторые пользователи посчитали ее травмирующей.
В ответ на заявления игроков, разработчики оперативно выпустили патч, убирающий фразу из игры. Но также упомянули, что в дальнейшем реплика может вернуться, но только после создания специального фильтра, который позволит отключить ее тем, кто посчитает слова травмирующими.
Соевые пиндосы, учитывая что пошленький амерский юмор во многом строится на шутках о мамашах и их толстых сраках то тут просто апофеоз "снежиночной линьки". Вспомните монолог Эдди Мёрфи с комиком в "Чокнутом профессоре" в ресторане, современные снежинки-петучи должны с этого сразу начать бится в конвульсиях..
То есть с одной стороны они хотят лазить по пещерам брутальными дварфами которые пьют пиво, а с другой травмируются шутками про маму ? Они вообще видели нормальных мужиков после литров 5-7 пива за вечер ?
Может быть им лучше играть в симс или квесты для детей, там точно всё безопасно.
Слишком нежние детишки оказаллись, что с ними будет в доте 2 когда там каждый 5 про мамаш пишет в чате, у них сразу инсульт и инфаркт случится ибо их нежная психика к такому не готова.