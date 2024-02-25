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Deep Rock Galactic 28.02.2018
Экшен, Инди, Кооператив
9.1 571 оценка

Из Deep Rock Galactic удалили грубую шутку про маму

Simple Jack
Новости

Авторы Deep Rock Galactic столкнулись с массовыми требованиями игроков удалить фразу одного из играбельных персонажей. Все дело в выражении “Die like your mother did!” (“Умри, как это сделала твоя мамаша!”). Как оказалось, некоторые пользователи посчитали ее травмирующей.

В ответ на заявления игроков, разработчики оперативно выпустили патч, убирающий фразу из игры. Но также упомянули, что в дальнейшем реплика может вернуться, но только после создания специального фильтра, который позволит отключить ее тем, кто посчитает слова травмирующими.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Петр Стрельцов

Соевые пиндосы, учитывая что пошленький амерский юмор во многом строится на шутках о мамашах и их толстых сраках то тут просто апофеоз "снежиночной линьки". Вспомните монолог Эдди Мёрфи с комиком в "Чокнутом профессоре" в ресторане, современные снежинки-петучи должны с этого сразу начать бится в конвульсиях..

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Netro359

То есть с одной стороны они хотят лазить по пещерам брутальными дварфами которые пьют пиво, а с другой травмируются шутками про маму ? Они вообще видели нормальных мужиков после литров 5-7 пива за вечер ?

Может быть им лучше играть в симс или квесты для детей, там точно всё безопасно.

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Brock_Harrison

Слишком нежние детишки оказаллись, что с ними будет в доте 2 когда там каждый 5 про мамаш пишет в чате, у них сразу инсульт и инфаркт случится ибо их нежная психика к такому не готова.

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