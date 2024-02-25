Из Deep Rock Galactic удалили грубую шутку про маму

Кооперативный экшен про космических гномов-шахтеров, которые добывают полезные ископаемые в наводненных монстрами пещерах на разнообразных планетах.

Каждая миссия начинается с того, что ваш корабль-бур спускается с орбитальной станции прямиком в толщи планетарной породы и высаживает команду в сердце лабиринта пещер. В Deep Rock Galactic вас ждет полностью разрушаемое окружение, процедурно генерируемые пещеры и бесконечные волны инопланетных чудовищ. В игре предусмотрено четыре уникальных класса, отличающихся способностями и экипировкой.

Стрелок лучше всего управляется с уничтожением врагов, Разведчик освещает товарищам путь и исследует пещеры, Шахтер идеально справляется с бурением и раскопками, а Инженер может устанавливать турели и другие оборонительные сооружения для защиты команды.