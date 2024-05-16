Пятый сезон Deep Rock Galactic выйдет в июне

Ghost Ship Games объявила дату выхода 5-го сезона Deep Rock Galactic, и до нее осталось всего несколько недель. Согласно объявлению в Steam, 5-й сезон, также известный как Digging Deeper, выйдет 13 июня на всех платформах и принесет с собой новый тип миссий и многое другое.

Технически указанная дата выпуска была раскрыта во вторник в виде ряда цифр, скрытых в тизерном изображении, но в вышеупомянутом посте дата выпуска указана явно, поэтому вам не нужно гадать, что могут означать эти цифры.

Еще в конце апреля Ghost Ship Games раскрыла массу информации о том, что именно будет в Deep Rock Galactic в пятом сезоне. Грядет новый тип миссии, «Глубокое сканирование», в котором вам и вашей команде предстоит найти семена моркитов глубоко в Хоксесах и извлечь их из них, прежде чем вы будете побеждены.

Вы также можете рассчитывать на таинственное новое сезонное событие, связанное с «особым новым минеральным образованием», известным только как Камень ядра. Новые враги и возможности улучшения также будут доступны в рамках пятого сезона Deep Rock Galactic, так что вам будет, чего ожидать, когда сезон стартует.

Помните также, что теперь вы можете получить доступ к контенту предыдущих галактических сезонов Deep Rock, если вы его пропустили, поэтому, если вы не хотите сразу начинать 5-й сезон, вам не придется этого делать.