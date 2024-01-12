Скала и камень! Продажи кооперативного шутера Deep Rock Galactic превысили 8 млн копий

Разработчики из Ghost Ship Games подвели годовые итоги Deep Rock Galactic и объявили, что с момента релиза в феврале 2018 года игра разошлась тиражом более 8 миллионов копий на всех платформах (PC, PS4/PS5 и Xbox Series X|S). Только в 2023 году было продано 2,56 миллиона копий.

Вот краткое описание пути Deep Rock Galactic к 8-миллионной отметке:

Сентябрь 2018 года — игра преодолела отметку в 300 000 проданных копий в Steam спустя семь месяцев после запуска в Раннем доступе;

Январь 2021 года - Deep Rock Galactic достигла отметки в 2 миллиона проданных копий;

Конец 2022 года — продано более 5,5 миллионов копий;

Сентябрь 2023 года — игра разошлась тиражом в 7 миллионов копий.

В 2023 году число ежедневных активных пользователей Deep Rock Galactic только в Steam достигло 150 300 человек, что на 32 % больше, чем в предыдущем году. Число ежемесячных активных пользователей в Steam превысило 1 миллион, увеличившись на 23 % по сравнению с предыдущим годом.

Deep Rock Galactic достигла 2,4 миллиона подписчиков в Steam, став пятой самой просматриваемой игрой всех времен на этой платформе. В 2023 году она также достигла 597 600 участников в Discord, 339 000 подписчиков на Reddit и 106 000 подписчиков на YouTube. В среднем игроки Steam проводят в Deep Rock Galactic более 46 часов, а более 800 000 пользователей — более 100 часов.

В настоящее время Deep Rock Galactic имеет рейтинг "Крайне положительный" в Steam: 97 % из более чем 215 000 положительных пользовательских отзывов. Это делает ее не только лучшей игрой в каталоге издательства Coffee Stain, но и одной из самых рейтинговых игр всех времен на платформе (#43 по данным SteamDB).

В каталоге издательства, Deep Rock Galactic занимает второе место по количеству продаж и проданных копий, прямо между Valheim (более 12 миллионов копий, 152,6 миллиона долларов) и Satisfactory (более 5 миллионов копий, 63 миллиона долларов).