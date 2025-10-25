Новые скриншоты и подробности Defect: киберпанк-шутер получит русскую текстовую локализацию

Вчера студия emptyvessel выпустила первый геймплейный трейлер предстоящего киберпанк-шутера Defect:
Так же разработчики показали новые скриншоты и рассказали про некоторые геймплейные особенности проекта:
- В игре отсутствует привычный интерфейс, вся ключевая информация, включая здоровье, инвентарь и задачи, отображается на PDA и других устройствах.
- Подготовка к миссии проходит на борту корабля: игрок может выбрать оружие, боеприпасы и гаджеты, а часть снаряжения можно будет найти уже в игровом мире.
- Игроки смогут использовать сканеры, дроны и устройства для скрытности, чтобы получать разведданные и запутывать врагов.
- Стены и предметы имеют несколько уровней повреждений, а динамическая пыль заполняет комнаты после взрывов. Игроки смогут использовать это в тактических целях - например, чтобы укрыться или сбежать из опасной зоны.
- В одной из сцен показаны технологии биоинженерии, доступные преступным группировкам, — их влияние на мир игры станет важной частью сюжета Defect.
- В игре представлена механика "Body Snatch": сбив противника, можно заменить его сознание разумом павшего союзника, возвращая того в бой.
- В игре будет одиночная компания, кооператив и мультиплеер.
- Игра будет переведена на 13 языков, в том числе и на русский язык - игра получит русскую текстовую локализацию.
Defect выйдет на PC (Steam, EGS и GOG), дата релиза будет объявлена позже.
очередной кооп-г08н0-онлайн...((
Есть сингл, шикардос
почти Судья Дредд.... жалко не смогли купить права
на безрыбье жанра зайдёт
В трейлере не понравился этот туман, при выстрелах цветомузыка, где нифига ни чего не видно.