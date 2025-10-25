ЧАТ ИГРЫ
Defect 2026 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Киберпанк
6.7 26 оценок

Новые скриншоты и подробности Defect: киберпанк-шутер получит русскую текстовую локализацию

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 19 картинок

Вчера студия emptyvessel выпустила первый геймплейный трейлер предстоящего киберпанк-шутера Defect:

Киберпанк-шутер Defect с полной разрушаемостью получил первые геймплейные трейлеры

Так же разработчики показали новые скриншоты и рассказали про некоторые геймплейные особенности проекта:

  • В игре отсутствует привычный интерфейс, вся ключевая информация, включая здоровье, инвентарь и задачи, отображается на PDA и других устройствах.
  • Подготовка к миссии проходит на борту корабля: игрок может выбрать оружие, боеприпасы и гаджеты, а часть снаряжения можно будет найти уже в игровом мире.
  • Игроки смогут использовать сканеры, дроны и устройства для скрытности, чтобы получать разведданные и запутывать врагов.
  • Стены и предметы имеют несколько уровней повреждений, а динамическая пыль заполняет комнаты после взрывов. Игроки смогут использовать это в тактических целях - например, чтобы укрыться или сбежать из опасной зоны.
  • В одной из сцен показаны технологии биоинженерии, доступные преступным группировкам, — их влияние на мир игры станет важной частью сюжета Defect.
  • В игре представлена механика "Body Snatch": сбив противника, можно заменить его сознание разумом павшего союзника, возвращая того в бой.
  • В игре будет одиночная компания, кооператив и мультиплеер.
  • Игра будет переведена на 13 языков, в том числе и на русский язык - игра получит русскую текстовую локализацию.

Defect выйдет на PC (Steam, EGS и GOG), дата релиза будет объявлена позже.

27
5
Комментарии:  5
Вадим Якимов

очередной кооп-г08н0-онлайн...((

8
VenomTRat

Есть сингл, шикардос

5
daimon_pg

почти Судья Дредд.... жалко не смогли купить права

4
JustBegun

на безрыбье жанра зайдёт

1
enigmahas

В трейлере не понравился этот туман, при выстрелах цветомузыка, где нифига ни чего не видно.