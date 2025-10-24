Киберпанк-шутер Defect с полной разрушаемостью получил первые геймплейные трейлеры

Студия emptyvessel представила первые геймплейные ролики и скриншоты своего нового проекта — киберпанк-шутера от первого лица DEFECT. По словам основателя студии и геймдиректора Эмануэля Палалича, это будет «иммерсивный боевик без интерфейса, где каждая стена поддаётся разрушению, а оружие и гаджеты радикально меняют стиль игры».

В представленном пяти­минутном трейлере показан штурм жилого комплекса, контролируемого вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом. Отряд полиции THE SYSTEM пробивается через хаос неоновых коридоров, сражаясь с безжалостной бандой. Разрушаемое окружение реагирует на каждый выстрел и взрыв, а один из бойцов демонстрирует возможность захвата сознания врага, временно превращая его в союзника. Финал миссии разворачивается на неоновой танцплощадке, где свет, звук и огонь сливаются в одно техно-безумие.

События DEFECT происходят в разделённом городе будущего, где власть удерживает загадочный ИИ THE SYSTEM, а банды и силовые структуры ведут нескончаемую войну за контроль. Игрок сможет выбрать свою сторону и выполнять уникальные задания — от контрабанды и зачисток до саботажа и убийств.

Проект поддерживает одиночный режим, PvP и кооператив 4×4, а каждое задание создаётся с использованием emergent-геймплея, динамически подстраивающегося под решения игрока. За музыку отвечает Мик Гордон, автор саундтреков к DOOM и Prey, а сама игра создаётся на Unreal Engine 5.

DEFECT выйдет на PC (Steam, Epic Games Store и GOG), дата релиза будет объявлена позже.