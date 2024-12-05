ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 129 оценок

Авторы Delta Force показали трейлер сюжетной кампании

butcher69
Новости

Разработчики Delta Force представили трейлер сюжетной кампании Black Hawk Down, основанной на одноимённом фильме Ридли Скотта и классической миссии из оригинальной игры. Это переосмысление знаменитой операции в Могадишо обещает уникальный и захватывающий опыт для игроков.

Кампания позволит участвовать в событиях как в одиночку, так и в кооперативе. Она разработана на движке Unreal Engine 5, что гарантирует новый уровень визуального и эмоционального погружения. При этом оптимизация обещает плавный игровой процесс даже на системах средней мощности.

Релиз сюжетной компании Black Hawk Down запланирован на январь 2025 года.

7
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
olegan34

смотрится неплохо.

2
Пользователь ВКонтакте

Дает добавить игру в стиме, но недоступна в вашем регионе. Отлично поиграл) // Jungle Rot

2
Пользователь ВКонтакте

А что мешает лаунчер с их сайта скачать? // Тимоха Добров

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Тут вопрос в том, почему страница отображается в регионе? Если убираете доступ, то и страницу скрывайте. // Jungle Rot

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А наверно подразнить решили // Тимоха Добров

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

А так все норм поставил страну Беларусь // Тимоха Добров

1
Albero

Анимации рушат всю атмосферу ((( А так понравился момент с десантированием , с дюжиной вертолетов,напомнило миссию из КОД 4

1
Zick211

А первый момент мне напомнило в оригинале call of duty , очень сильно похож))

0
Zick211 Zick211

Call of duty mw

0
Albero Zick211

Да, я о нем и говорил )

0
Некто Странствующий

Просадки дикие в игре, несмотря на требования, даже на самых минималках 60 кадров держит, а потом до 5-10 просаживается по несколько раз в минуту.

И это на M.2 pcie 4.0, RX6600XT, 32GB, R5 5600X

1
Syxoff

Опять эти мультики показываюот, сколько ж можно?!!

0
Ford1991

Сони тоже много чего показывала.

0
BigusDickus

когда выпустят, тогда и поговорим.

0
Рука Летудзика

опять империалистические наемники убивают нищих негров, да сколько можно!

0