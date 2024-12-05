Авторы Delta Force показали трейлер сюжетной кампании

Разработчики Delta Force представили трейлер сюжетной кампании Black Hawk Down, основанной на одноимённом фильме Ридли Скотта и классической миссии из оригинальной игры. Это переосмысление знаменитой операции в Могадишо обещает уникальный и захватывающий опыт для игроков.
Кампания позволит участвовать в событиях как в одиночку, так и в кооперативе. Она разработана на движке Unreal Engine 5, что гарантирует новый уровень визуального и эмоционального погружения. При этом оптимизация обещает плавный игровой процесс даже на системах средней мощности.
Релиз сюжетной компании Black Hawk Down запланирован на январь 2025 года.
смотрится неплохо.
Дает добавить игру в стиме, но недоступна в вашем регионе. Отлично поиграл) // Jungle Rot
А что мешает лаунчер с их сайта скачать? // Тимоха Добров
Тут вопрос в том, почему страница отображается в регионе? Если убираете доступ, то и страницу скрывайте. // Jungle Rot
А наверно подразнить решили // Тимоха Добров
А так все норм поставил страну Беларусь // Тимоха Добров
Анимации рушат всю атмосферу ((( А так понравился момент с десантированием , с дюжиной вертолетов,напомнило миссию из КОД 4
А первый момент мне напомнило в оригинале call of duty , очень сильно похож))
Call of duty mw
Да, я о нем и говорил )
Просадки дикие в игре, несмотря на требования, даже на самых минималках 60 кадров держит, а потом до 5-10 просаживается по несколько раз в минуту.
И это на M.2 pcie 4.0, RX6600XT, 32GB, R5 5600X
Опять эти мультики показываюот, сколько ж можно?!!
Сони тоже много чего показывала.
когда выпустят, тогда и поговорим.
опять империалистические наемники убивают нищих негров, да сколько можно!