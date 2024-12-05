Авторы Delta Force показали трейлер сюжетной кампании

Разработчики Delta Force представили трейлер сюжетной кампании Black Hawk Down, основанной на одноимённом фильме Ридли Скотта и классической миссии из оригинальной игры. Это переосмысление знаменитой операции в Могадишо обещает уникальный и захватывающий опыт для игроков.

Кампания позволит участвовать в событиях как в одиночку, так и в кооперативе. Она разработана на движке Unreal Engine 5, что гарантирует новый уровень визуального и эмоционального погружения. При этом оптимизация обещает плавный игровой процесс даже на системах средней мощности.

Релиз сюжетной компании Black Hawk Down запланирован на январь 2025 года.